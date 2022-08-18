Міноборони Фінляндії підозрює два російських винищувачі МіГ-31 в порушенні повітряного простору поблизу прибережного міста Порвоо.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що два російські винищувачі МіГ-31 підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії вранці 18 серпня поблизу прибережного міста Порвоо у Фінській затоці.

За даними глави пресслужби оборонного відомства Крістіана Ваккурі, ймовірне порушення сталося о 06:40 за Гринвічем, і літаки летіли на захід. Також він зазначив, що винищувачі перебували у повітряному просторі Фінляндії протягом двох хвилин.

“Глибина передбачуваного порушення повітряного простору Фінляндії становила один кілометр”,- заявив глава пресслужби оборонного відомства Крістіан Ваккурі.

Фінські військово-повітряні сили (ВПС) ідентифікували літаки, прикордонна служба вже почала розслідування порушення.