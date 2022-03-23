Про це повідомляє Суспільне.
Зазначається, що на міст окупанти скинули авіабомби, унаслідок чого впав один із прольотів мосту.
Інформацію про руйнування мосту також підтвердив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, детальну інформацію щодо мосту через Десну він розповість у своєму відеозверненні.
Варто зазначити, що саме цим мостом рухались евакуаційні колони та завозили гуманітарну допомогу у Чернігів.
- Нагадаємо, у Рубіжному російські війська обстріляли багатоповерховий будинок. Внаслідок чого загинуло троє людей. Зокрема двоє дітей.
- Також в Одеській області російські військові завдали п’ять ракетних ударів по одному населеному пункту. Зазначається, що внаслідок атаки немає постраждалих.
- Відомо, що 22 березня в районі Мангуш-П РФ відбили українські евакуаційні автобуси вже з людьми, котрі мали прямувати до Бердянська. Наразі евакуаційні автобуси намагаються повернути в напрямку Донецька з метою вивезення українських громадян до РФ.