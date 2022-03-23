Вночі, 23 березня, російські окупанти завдали авіаудари по автомобільному мосту Чернігова через річку Десна. Йдеться про міст, який сполучав Чернігів з Києвом.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що на міст окупанти скинули авіабомби, унаслідок чого впав один із прольотів мосту.

Інформацію про руйнування мосту також підтвердив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За його словами, детальну інформацію щодо мосту через Десну він розповість у своєму відеозверненні.

Варто зазначити, що саме цим мостом рухались евакуаційні колони та завозили гуманітарну допомогу у Чернігів.