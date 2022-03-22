Війська РФ захопили автобуси з людьми, які евакуювалися з Маріуполя у Бердянськ, щоб вивезти до РФ

Про це повідомила директорка зі зв’язків із громадськістю та комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко у Facebook.

За її словами, російські військові активно вивозять людей з окупованих поселень поблизу Маріуполя через Донецьк до РФ.

“Деякі люди йдуть добровільно – тільки щоб не сидіти в підвалах, когось обманом вивозять, когось силою. Факт залишається фактом – люди з’являються в Таганрозі, дехто забирає паспорти в обмін на довідки, дехто повідомляє, що в них 2 роки заборона на в’їзд в Україну”, – зауважила Ємченко.

Вона наголошує, що громадяни України намагаються зв’язатися з правозахисниками, аби отримати допомогу.

Наталя Ємченко зазначила, що в районі Мангуш-П РФ відбили українські евакуаційні автобуси вже з людьми, які мали їхати до Бердянська і намагаються повернути їх у напрямку Донецька.

“Люди кричать і намагаються змусити військових звільнити їх бік Бердянська і Запоріжжя”, – йдеться у повідомленні.

Вона пояснила, що наразі не існує алгоритму розв’язання проблеми, наразі “просто фіксується факт”.

Довідка. SCM – міжнародний бренд, представлений в 7 країнах Європи і Північної Америки. Компанії і підприємства, що охоплені SCM, працюють в гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, мас-медійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій і інших сферах. 100 % акцій СКМ належать українському бізнесмену Рінату Ахметову.

Наразі Фонд Ріната Ахметова допомагає з евакуацією громадян із тимчасово окупованих територій України.