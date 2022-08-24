Російська армія щодня скидає на Сіверськ Донецької області більше як 200 снарядів, а нещодавно евакуаційне авто ледь не потрапило під вогонь ворожої авіації.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У Сіверську під прицілом ворожих бомбардувальників поліціянти продовжують евакуацію місцевих мешканців. Людей вивозять на броньованому транспорті, кожен виїзд – смертельна небезпека.

За даними Нацполіції, Бахмутський район і, зокрема, Сіверськ – одні з найнебезпечніших місць України. Попри це, тут продовжують працювати правоохоронці. Разом із представниками Бахмутської райдержадміністрації та Сіверської військової адміністрації організовують евакуацію і привозять гуманітарні вантажі. Без цієї допомоги громадянам у зоні бойових дій не вижити.

У Нацполіції розповіли, що зараз у Сіверській громаді залишається близько 2 тисяч громадян. Люди виїжджають, адже їхні будинки є мішенями російських армійців і залишатися в них небезпечно.

“Прилетіла ракета, влучила в будинок, а наші сусідні вибуховою хвилею зруйнувало. Ми покладаємося на ЗСУ і надіємося, що ворог сюди далі не пройде”, – розповів місцевий житель.

На в’їзді в місто – розстріляні росіянами згорілі цивільні авто. В одному з них загинула сім’я з дітьми, що намагалася втекти від обстрілів. Окупанти вдарили по машині з танка.

Нещодавно в один з евакуаційних рейсів просто над автомобілем поліціянтів опинився ворожий літак.

“Їхали за людьми, і раптом просто над головою заходить російський літак, усього у 25 метрах над землею. Ми зрозуміли, що все, нам кінець. Проте виявилося, що він щойно “відстрілявся” – скинув ракети на житловий сектор”, – розповів начальник Бахмутського райвідділу поліції Дмитро Приступин.