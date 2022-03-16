Під ранок 16 березня російські окупанти укотре обстріляли українську столицю. Унаслідок обстрілів пошкоджено два будинки у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Сьогодні о 06:16 рятувальникам надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку Києва.

На місце події оперативно прибули пожежники, де встановили, що унаслідок потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-ти поверховому будинку. Зазначається, що обвалився 12-тий та технічний поверхи.

Окрім цього, частково пошкоджений і сусідній 9-ти поверховий будинок.

Рятувальники одразу розпочали евакуацію жителів будинку та ліквідацію осередків пожежі.

Станом на 07:45 пожежу ліквідовано і рятувальники розпочали аварійно-рятувальні заходи – розбирають конструкції та шукають людей.

За попередніми даними, постраждало двоє людей, евакуювати вдалось 35 людей.