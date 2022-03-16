Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Сьогодні о 06:16 рятувальникам надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку Києва.
На місце події оперативно прибули пожежники, де встановили, що унаслідок потрапляння уламків снаряду стався обвал у 12-ти поверховому будинку. Зазначається, що обвалився 12-тий та технічний поверхи.
Окрім цього, частково пошкоджений і сусідній 9-ти поверховий будинок.
Рятувальники одразу розпочали евакуацію жителів будинку та ліквідацію осередків пожежі.
Станом на 07:45 пожежу ліквідовано і рятувальники розпочали аварійно-рятувальні заходи – розбирають конструкції та шукають людей.
За попередніми даними, постраждало двоє людей, евакуювати вдалось 35 людей.
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