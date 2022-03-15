Про це інформує американський телеканал CNN.
Він наголосив, що наразі і російські, і українські збройні сили мають приблизно 90% своєї бойової потужності. Водночас зазначив, що РФ вже випустила по Україні близько 950 ракет.
За його словами, Сполучені Штати “продовжують оцінювати лише відсутність прогресу російських сухопутних військ у досягненні своїх цілей”, зазначивши, що російські сили не просунулися ближче до столиці Києва.
За оцінками США, ворожі війська все ще знаходяться приблизно в 15-20 кілометрах на північний захід і приблизно в 20-30 кілометрах на схід від Києва, сказав чиновник.
Американський чиновник зазначив, що в Україну “продовжує надходити” допомога від США та інших держав, зокрема йдеться і про зброю.
- Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив надання Україні “історичних” $13,6 мільярда допомоги.
- Українці з усього світу мобілізувалися, щоб підтримати свій народ у його безпрецендентно-героїчній і відчайдушній боротьбі за свою незалежність. Зокрема, ця допомога передбачає і фінансовий аспект.
- Напад РФ на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.
- Стало відомо, що ПАРЄ ухвалила рішення про вигнання РФ – рішення було прийняте одноголосно. Також ПАРЄ закликала надати Україні протиповітряну оборону для самозахисту.