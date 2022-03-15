Високопоставлений чиновник з Міноборони США заявив, що з початку нападу на Україну російські війська випустили понад 950 ракет.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Він наголосив, що наразі і російські, і українські збройні сили мають приблизно 90% своєї бойової потужності. Водночас зазначив, що РФ вже випустила по Україні близько 950 ракет.

За його словами, Сполучені Штати “продовжують оцінювати лише відсутність прогресу російських сухопутних військ у досягненні своїх цілей”, зазначивши, що російські сили не просунулися ближче до столиці Києва.

За оцінками США, ворожі війська все ще знаходяться приблизно в 15-20 кілометрах на північний захід і приблизно в 20-30 кілометрах на схід від Києва, сказав чиновник.

Американський чиновник зазначив, що в Україну “продовжує надходити” допомога від США та інших держав, зокрема йдеться і про зброю.