Від 24 лютого 2022 року у Національній поліції України відкрили понад 68 700 кримінальних проваджень щодо російських злочинців та їхніх пособників.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 68 781 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками.

Найбільше справ — 56 711 — відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, 9 189 — за ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

2 639 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.