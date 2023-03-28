Про це повідомляє пресслужба МВС.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 68 781 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками.
Найбільше справ — 56 711 — відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Крім того, 9 189 — за ст. 110 Кримінального кодексу України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
2 639 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.
- За даними ООН, буцімто зафіксовано 25 “довільних страт російських військовополонених”, які вчинили ЗСУ. Крім того, ООН зафіксувала 15 випадків страт українських військовополонених, 11 з яких вчинили найманці ПВК “Вагнер”.
- Міністерство закордонних справ України відреагувало на висновки Моніторингової місії ООН щодо порушення прав людини під час повномасштабної війни, назвавши неприйнятним покладати відповідальність на жертву.
- Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 22 209 поранених і загиблих серед цивільного населення в Україні внаслідок російського нападу. Зокрема понад 8 тисяч осіб було вбито.