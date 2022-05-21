Відповідний відеозапис опублікувало російське пропагандистське видання РИА Новости.
На відео командир морпіхів стоїть на вулиці та розповідає інформацію про себе.
Далі кадр змінюється і Сергій Волинський стоїть біля автобуса і повідомляє про те, що “унаслідок бойових дій попав на територію заводу “Азовсталь”, звідки здались у полон”.
Він також наголосив, що на заводі не залишилось жодного морпіха: всі бійці вийшли та перебувають разом з ним.
- Нагадаємо, 26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний “Орест”) опублікував фото з заводу “Азовсталь”, де перебував разом із побратимами упродовж останніх кількох місяців.
- Раніше командир полку “Азов” Денис Прокопенко заявив про припинення оборони Маріуполя та збереження життя особового складу.
- Також за підрахунками розвідки Сполученого Королівства, за останні дні з маріупольського заводу “Азовсталь” вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.