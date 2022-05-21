У російських ЗМІ повідомили, що командир 36-ої окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський (позивний "Волина") вийшов з території маріупольського заводу "Азовсталь".

Відповідний відеозапис опублікувало російське пропагандистське видання РИА Новости.

На відео командир морпіхів стоїть на вулиці та розповідає інформацію про себе.

Далі кадр змінюється і Сергій Волинський стоїть біля автобуса і повідомляє про те, що “унаслідок бойових дій попав на територію заводу “Азовсталь”, звідки здались у полон”.

Він також наголосив, що на заводі не залишилось жодного морпіха: всі бійці вийшли та перебувають разом з ним.