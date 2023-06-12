Росіяни перекинули частину своїх військ на Запорізький напрямок після підриву Каховської ГЕС

Джерело: національний телемарафон.

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк зазначив, що українська розвідка бачила ознаки підготовки до підриву дамби. Утім ЗСУ не могли завадити росіянам, оскільки гребля знаходилась під повним контролем ворога. Зазначимо, що про наміри росіян повідомляли ще минулого року.

“Мета тут одна — зірвати нашу наступальну операцію. Враховуючи, що не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, вони, на мою думку, забезпечили безпеку лівого флангу. Тобто підірвавши дамбу, вони зробили бар’єрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони. І змогли зняти певну кількість своїх частин для того, щоб перекинути їх на Запорізький напрямок проти нашого наступаючого угрупування”, — сказав він.

За його словами, українське командування не виключає будь-яких злочинних дій з боку РФ, оскільки росіяни почали використовувати техногенні катастрофи як зброю.

“Вони ніколи не цінували життя своїх людей, вони порахували, що ефективніше буде зробити так, а скільки там загинуло, чи позиції, які вони втратили, це їх мало цікавить. Вони пішли на жахливий злочин, не попередили навіть людей на окупованій території. Ми навіть не можемо зрозуміти, які жертви зараз там серед людей, які залишились на окупованій території”, — підкреслив Павлюк.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр теж казала, що командування російських окупаційних військ вирішило “звузити” можливу географію активних дій ЗСУ, підірвавши водосховище.