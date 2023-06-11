російсько-українська війна

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Намагаючись сповільнити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали дамбу на Донеччині

11 червня речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що армія РФ підірвала дамбу на річці Мокрі Яли у Донецькій області, що спричинило підтоплення по обидва береги річки.

Понеділок, 12 червня 2023, 01:00
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Джерело: “Українська правда

Шершень зауважив, що підрив дамби на річці Мокрі Яли не впливає на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку.

“Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли”, – пояснив речник.

Також він додав, що загалом на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу.

Зауважимо, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища, українські захисники просунулись вперед на 250 м. Тоді як на півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині вже деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне у Донецькій області. Згодом Міноборони повідомило про звільнення Макарівки, що розташована неподалік від Благодатного, про звільнення якого раніше оголосили бійці 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні на своєму телеграм-каналі розкрив подробиці підготовки російськими окупантами підриву дамби Каховської ГЕС, які свідчать, що військові РФ знали про майбутній теракт.

Зазначимо, нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову росіян, де один з них розповідає про те, що дамбу Каховської ГЕС підірвала диверсійна група російських загарбників.

Росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої країни. Про це загарбники розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ

Теги: дамби, контрнаступ ЗСУ, підрив дамби, російські терористи, терористи рф

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