Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської ГЕС. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одну ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.

Мовиться про уродженку Одеси, прокремлівську блогерку Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва.

Ще у 2015 році вона переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Вітязєва використовувала всі доступні їй медіамайданчики для публічної підтримки збройної агресії РФ.

Саме вона сьогодні, 6 червня 2023 року, однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному телеграм-каналі, який нараховує майже 100 тисяч підписників.

Крім того, Вітязєва регулярно поширює антиукраїнський контент в ефірах російського каналу “Соловьев.live” і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогерці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зараз фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.