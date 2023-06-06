Джерело: пресслужба СБУ.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС, заявив, що необхідно притягнути до відповідальності не лише верхівку режиму Путіна, а й рядових виконавців злочинних наказів.

“Підірвавши греблю Каховської ГЕС, Російська Федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів”, – наголосив Малюк.

У спецслужбі запевнили, що почали розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)

ст. 441 (екоцид).

Нині слідчі Служби безпеки разом із співробітниками Міністерства внутрішніх справ та Офісу Генерального прокурора проводять першочергові слідчі та процесуальні дії в Херсонській області.

Зазначається, що окремо СБУ спільно з представниками Міністерства енергетики і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів встановлюють детальні обставини підриву греблі ворогом.

Водночас у пресслужбі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України слідчі СБУ саме за фактами порушення РФ законів та звичаїв війни відкрили понад 40 тис. кримінальних проваджень.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.