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«Це злочинно і нерозважливо»: у Раді Європі прокоментували підрив Каховської ГЕС

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Вівторок, 6 червня 2023, 16:33
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Джерело: Марія Пейчинович-Бурич у Twitter.

“Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні – це злочинно і нерозважливо”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

Водночас, за інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Варто відзначити, що підрив Каховської ГЕС матиме масштабні наслідки для окупованого з 2014 року росіянами Криму, адже півострів може залишитись на роки без водопостачання.

Теги: воєнні злочини РФ, генсек Ради Європи, евакуація населення, затоплення Херсонщини, Каховська ГЕС, надзвичайна ситуація, Пейчинович-Бурич, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, катастрофа

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