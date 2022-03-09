За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 12 дня 9 березня Україна продовжує протистояти російському вторгненню.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Наращі противник суттєво знизив темпи просування своїх військ, однак не відмовився проводити наступ. Відомо, що загарбники формують резерви.

Продовжується зосередження основних зусилль на оточенні Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь та Миколаїв. Російські війська хочуть забезпечити сухопутний коридор між Кримом та континентальною частиною РФ, а також не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Водночас на тлі шаленого супротива мешканців Херсона, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим. На тлі цього до Херсонської області ввели підрозділи Росгвардії, які вже затримали більше 400 українців.

Відомо, що на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, однак є висока ймовірність, що він здійснюватиме диверсії на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів. Зазначається, що їх кількість зменшилася після невдалого наступу.

Також російська армія проводить перегрупування, аби черговий раз спробувати взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку Фастова загарбники намагаються ще раз наступати у цьому напрямку.

Зокрема російські окупанти здійснили переправу через річку Трубіж, заблокувавши автотрасу Е95 в районі Залісся.

На Слобожанському напрямку они намагаються утримати рубіж від Сєверодонецька до Сум. Основні зусилля зараз зосереджкні на спробі оточення Харкова та виході на рубіж по Дніпру.

На Таврійському напрямку ворог утримує рубіж від Херсона до Розівки, а також від Херсона та Каховки, використовуючи херсонський аеропорт для базування бойових літаків.

Військам РФ не вдалося переправитися через Південний Буг. Окремі підрозділи зупинили на північний схід від Миколаєва уздовж річки Інгул.