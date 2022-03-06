Станом на 24:00 5 березня окупанти здійснюють перегрупування своїх сил, маючи на меті продовження спроб оточити Київ, Харків та Миколаїв, вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, а також забезпечити сухопутний прохід до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Протягом минулої доби (5 березня) ворожі літаки Су-35С, Су-34, Су-25 завдали ряд ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За даними Генштабу, місцем базування їх є аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда, розташовані на території Білорусі та аеродром Бутурліновка (Воронезька область РФ), звідки бомбардувальники Су-34 атакували цивільні об’єкти біля міста Суми.

Підрозділи Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат біля аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку села Білогородка Київської області з метою виходу до південно-західних околиць Києва.

На Сіверському напрямку (північний схід України) проводить наступальну операцію угрупування військ до 12 БТГр (батальйонно-тактичних груп) зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії РФ.

У напрямку Козельця (Чернігівська область) спостерігається рух до 100 одиниць техніки, зокрема ТОС-1 “Буратіно” (самохідна важка вогнеметна система залпового вогню).

Окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль, переміщаючи війська у напрямку села Перемога (Баришівський район Київської області).

Підрозділи 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу РФ переміщаються для проведення наступу на міста Чернігів та Ніжин.

Угруповання військ Західного воєнного округу силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після чисельних втрат змушене проводити перегрупування задля продовження просування у напрямку міст Лубни, Полтава та Харків.

У Генеральному штабі акцентують на інформації щодо планів ворога захопити дамбу Канівської ГЕС, розташовану в однойменному місті на південь від Києва.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються продовжити наступальні дії в бік міст Дніпро та Запоріжжя. Також ворог прагне розвинути наступ у напрямку на місто Ізюм (Харківська область), після того, як був зупинений підрозділами ЗСУ на річці Сіверський Донець.

Ворог продовжує блокувати місто Маріуполь, знищуючи інфраструктуру та цивільні об’єкти міста артилерійськими та авіаударами.

В наступі на Миколаїв окупанти зазнали невдачі та значних втрат. Наразі силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, ворог веде наступ на Запоріжжя, у напрямку міст Нова Одеса та Миколаїв.

Протягом минулої доби окупанти зазнали відчутних страт в особовому складі та техніці: військовими ЗСУ збито 4 вертольоти, 5 літаків та 1 БПЛА, здійснено кілька авіаційних ударів по військових колонах противника. Одна з бригад ЗСУ захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних бронемашин, автомобілів і танків.

Нагадаємо, серед розбитої техніки на Харківщині українські військові знайшли автомобілі Росгвардії зі спорядженням для розгону демонстрацій.