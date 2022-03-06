ЗСУ та підрозділи тероборони спрямовують свої дії на утримання займаних рубежів та завдання максимальних втрат ворогу. Противник робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Підрозділи ЗСУ проводять оборонну операцію на північному, східному та південному напрямках, з метою відбиття наступу окупантів, завдання їм максимальних втрат, недопущення їх подальшого просування на територію України і та поновлення контролю над українськими землями.

Основні зусилля зосереджено на обороні міста Маріуполя та нанесенні вогневого ураження силам противника, які чисельно переважають підрозділи українських сил. Так само триває оборона Слобожанщини та півдня України.

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися рухатись у напрямку Дніпропетровської області з боку міста Балаклія (Харківська область).

Продовжується оборона пунктів базування та портів на Чорному морі. В Миколаївській області було захоплено значну кількість броньованої та автомобільної техніки противника.

Підрозділи ЗСУ на інших напрямках проводять стабілізаційну операцію та вживають заходів щодо недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Військові Повітряних Сил ЗСУ зосередили зусилля для відбиття ударів противника, прикритті критичних об’єктів інфраструктури України та угруповань військ.

Станом на ранок 6 березня, втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та вертольотів. Деяких пілотів, які катапультувались і вижили, взято в полон, наразі вони дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності.

Зазначається, що противник намагається не втратити наступального потенціалу, але зазнає великих втрат в озброєнні, техніці та особовому складі, через що є деморалізованим. За даними Генерального штабу, резерви окупантів мають вкрай низький морально-психологічний стан через просочення інформації про дійсну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про плани окупантів захопити дамбу Канівської ГЕС, розташованої в Черкаській області.