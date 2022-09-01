Російський депутат прийшов у маріупольську школу до першокласників із пістолетом

У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі у школу до першокласників прийшов із пістолетом депутат Державної думи Росії Дмитро Саблін.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, перше вересня виглядає очима окупантів як “приперлись у перший клас школи №65 у Центральному районі для гарних фото”. Зокрема, школу відвідав депутат Держдуми — так званий “куратор” Маріуполя Саблін – із пістолетом. Про це свідчисть світлина, яку опублікував радник.

Відтак Андрющенко зауважив, що на вході в школу всіх дітей обшукали російські окупанти.

Також він наголосив, що в окупованому та зруйнованому росіянами місті на початку навчального року місцеві школи не почали працювати. Загалом у Маріуполі залишився лише один вцілілий навчальний заклад: “Школи не відкрито. Ніяких “перших” чи “останніх” дзвоників. Всі діти по домах. Лише перші та одинадцяті класи змушені прийти на класний час, аби вислухати, “как надо родину любить””, – наголосив він.