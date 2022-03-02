Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Відомо, що російська армія рухалася у напрямку Калинівки з Баштанки, однак українська артилерія знищила понтонний російський міст через річку Інгул. Пізніше частина російських військ відступила.
Також Віталій Кім повідомив про повітряну небезпеку через те, що з Севастополя в напрямку України летять літаки.
Зокрема він оголосив комендантську годину на час боїв та попросив усіх мешканців покинути вулиці.
- Станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.
- У Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.
- Раніше етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликала американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.