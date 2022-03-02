Російський десант приземлився на Півдні від Миколаєва, поблизу села Баловне.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Відомо, що російська армія рухалася у напрямку Калинівки з Баштанки, однак українська артилерія знищила понтонний російський міст через річку Інгул. Пізніше частина російських військ відступила.

Також Віталій Кім повідомив про повітряну небезпеку через те, що з Севастополя в напрямку України летять літаки.

Зокрема він оголосив комендантську годину на час боїв та попросив усіх мешканців покинути вулиці.