Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не покладатися на "заколоти і бунти" в Росії для успіху на фронті. Він наголосив, що російські військові не втратили бойовий дух.

Джерело: інтерв’ю Financial Times.

Резніков вважає, що бунт глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина показав слабкість кремлівського режиму. Утім він закликав не покладатися на заколоти. Нині немає ознак того, що бойовий дух серед окупантів падає.