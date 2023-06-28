Джерело: інтерв’ю Financial Times.

Резніков вважає, що бунт глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина показав слабкість кремлівського режиму. Утім він закликав не покладатися на заколоти. Нині немає ознак того, що бойовий дух серед окупантів падає.

“Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі”, – сказав міністр стосовно контрнаступальних операцій українських військ.

За його словами, Україна зобов’язана довіряти лише власним військам та партнерам, які надають зброю. Він назвав ці фактори “передбачуванішими”, ніж події у Росії.

Раніше повідомлялося, що генерал Сергій Суровікін, заступник командувача військовими операціями Росії в Україні, заздалегідь знав про те, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує повстання проти Міноборони РФ.