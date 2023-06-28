Джерело: інтерв’ю Financial Times.
Резніков вважає, що бунт глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина показав слабкість кремлівського режиму. Утім він закликав не покладатися на заколоти. Нині немає ознак того, що бойовий дух серед окупантів падає.
“Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі”, – сказав міністр стосовно контрнаступальних операцій українських військ.
За його словами, Україна зобов’язана довіряти лише власним військам та партнерам, які надають зброю. Він назвав ці фактори “передбачуванішими”, ніж події у Росії.
Раніше повідомлялося, що генерал Сергій Суровікін, заступник командувача військовими операціями Росії в Україні, заздалегідь знав про те, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин планує повстання проти Міноборони РФ.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що на утримання ПВК “Вагнер” країна-агресор витратила близько 1 млрд доларів. Протягом повномасштабної війни Кремль стверджував, що нібито не має стосунку до приватної військової компанії, яку легалізували у 2023 році, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців.
- 26 червня повідомлялося, що глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин залишається під слідством через справу про організацію заколоту в Росії. Попри те, що у Кремлі обіцяли закрити справу – її розслідування триває. Але вже 27 червня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що справу щодо спроби заколоту ПВК “Вагнер” закрито, не згадавши у повідомленні Пригожина.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що ПВК “Вагнер” готується передати йому все своє обладнання.
- Ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила, що Пригожин погодився на “деескалацію”.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армії невеликих країн.