Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Російські мілблогери визнали, що українським силам у районі Бахмута вдалося трохи уповільнити темп російського просування навколо Бахмута та його прилеглих населених пунктів, причому один стверджував, що українські війська відтіснили частини “вагнерівців” на позиції, які вони займали кілька днів тому.

Українські соцмережі раніше стверджували, що українські війська повністю витіснили російські війська зі східних околиць Бахмута приблизно 21 грудня.

Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Ймовірно, російським військам на сьогодні не вистачає необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій. Підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту в Україні щоденно вимагає від російських військ значної кількості снарядів і ракет.

Повідомлення “Групи Вагнера” про значні втрати в районі Бахмута за останні тижні також погіршили поточні оперативні можливості російських військ у цьому районі. Обмеження російських військових в особовому складі та боєприпасах, швидше за все, не дозволять їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута у найближчій перспективі.