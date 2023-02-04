3 лютого компанія RT DE Productions заявила, що припиняє роботу в Німеччині російського пропагандистського телеканалу RT DE, що мовив німецькою.

Про це повідомляє DW.

Згідно з заявою телеканалу, компанія, що базується в Німеччині, зіткнулася “з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб”.

Німецькомовний RT DE запустили 16 грудня 2021 року, транслюючи через супутник та інтернет. Втім, вже за тиждень після запуску, 22 грудня, Європейський оператор супутникового зв’язку після запиту німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург (MABB) зняв канал із мовлення.

Також 2 лютого 2022 року Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила мовлення RT DE у Німеччині.

Причина — відсутність ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного “Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині”.