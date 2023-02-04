Про це повідомляє DW.
Згідно з заявою телеканалу, компанія, що базується в Німеччині, зіткнулася “з величезним тиском з боку урядів, ЗМІ, корпорацій та інших осіб”.
Німецькомовний RT DE запустили 16 грудня 2021 року, транслюючи через супутник та інтернет. Втім, вже за тиждень після запуску, 22 грудня, Європейський оператор супутникового зв’язку після запиту німецького медіарегулятора федеральних земель Берлін і Бранденбург (MABB) зняв канал із мовлення.
Також 2 лютого 2022 року Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила мовлення RT DE у Німеччині.
Причина — відсутність ліцензії на трансляцію в країні, необхідної відповідно до чинного “Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ в Німеччині”.
- Французьке відділення російського пропагандистського каналу RT (RT France) припинило діяльність на тлі замороження його активів компанії.
- У Німеччині дехто вимагає зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- У Франції закриють місцеве бюро російського пропагандистського каналу Sputnik News. Він повністю спирався на виробництво контенту для RT. Компанія має близько 500 000 євро зобов’язань, зокрема соціальні та податкові борги, а спроби повернути їх державі поки що не мали успіху.