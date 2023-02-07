Російські загарбники посилили відповідальність за обіг національної української валюти, відтак за продаж товарів у гривні передбачено штраф у розмірі 300 тисяч рублів.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублями, й ігнорують заборону обігу гривні.

Нагадаємо, що з 1 січня росіяни заборонили обіг гривні, таким чином вони намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово захоплених територій й зробити їх залежними від виплат в рублях.

А також завдяки цьому російські окупанти намагаються посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.

У ЦНС зазначили, що з 1 січня російські окупанти почали рейди по магазинах, які їх приймають. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків росіяни вилучають термінали банків.

“Проте й це не допомагає, тому росіяни посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч русблів, – повідомили в ЦНС.

Зауважимо, що окрім цього, на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Відтак, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, в Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зазначимо, що практику спалювання книг росіяни виправдовують тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.

Раніше так зване “міністерство освіти та науки лнр” (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому містилось 365 позицій.

У вересні 2022 року стало відомо, що російські окупанти вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.