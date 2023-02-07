Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
За даними ЦНС, українці на тимчасово окупованих територіях відмовляються користуватися рублями, й ігнорують заборону обігу гривні.
Нагадаємо, що з 1 січня росіяни заборонили обіг гривні, таким чином вони намагаються взяти під контроль мешканців тимчасово захоплених територій й зробити їх залежними від виплат в рублях.
А також завдяки цьому російські окупанти намагаються посилити паспортизацію. Бо саме паспорт є необхідною умовою отримання виплат.
У ЦНС зазначили, що з 1 січня російські окупанти почали рейди по магазинах, які їх приймають. Також ворог затримав валютників, як здійснювали обіг. Крім того, під час обшуків росіяни вилучають термінали банків.
“Проте й це не допомагає, тому росіяни посилили відповідальність за обіг гривні. Тепер за продаж товарів в українській валюті передбачено штраф 300 тисяч русблів, – повідомили в ЦНС.
Зауважимо, що окрім цього, на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Відтак, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, в Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.
Зазначимо, що практику спалювання книг росіяни виправдовують тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.
Раніше так зване “міністерство освіти та науки лнр” (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому містилось 365 позицій.
У вересні 2022 року стало відомо, що російські окупанти вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.
- Російські загарбники продовжують вивозити до Сирії зерно, викрадене з тимчасово окупованих територій України.
- За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 24 цивільні об’єкти.
- За добу українські воїни відбили десять атак російських окупантів у населених пунктах Донецької та Луганської областей.