Про це сповіщається на сторінці самого Роскомнагляду.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю трьом російським ЗМІ – “Медуза”, “Коммерсант” і “Дождь”.

В організації констатували, що низка російських засобів серед яких є “іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту”, взяли інтерв’ю у Володимира Зеленського. Іноземними агентами російський режим називає такі видання, як “Медуза” і “Дождь”.

Роскомнагляд застеріг російські ЗМІ від публікації цього інтерв’ю. Стосовно тих видань, які брали це інтерв’ю, “почалася перевірка для визначення ступеню відповідальності та вжиття заходів реагування”.