Про це сповіщається на сторінці самого Роскомнагляду.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю трьом російським ЗМІ – “Медуза”, “Коммерсант” і “Дождь”.
В організації констатували, що низка російських засобів серед яких є “іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту”, взяли інтерв’ю у Володимира Зеленського. Іноземними агентами російський режим називає такі видання, як “Медуза” і “Дождь”.
Роскомнагляд застеріг російські ЗМІ від публікації цього інтерв’ю. Стосовно тих видань, які брали це інтерв’ю, “почалася перевірка для визначення ступеню відповідальності та вжиття заходів реагування”.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що в геноциді українців у Маріуполі бере участь один з вбивць Бориса Нємцова.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війська РФ роблять усе, аби українці уникали російської мови. Він заявив, що така ситуація штучно створена окупантами.