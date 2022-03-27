Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) попередила російські видання стосовно заборони публікувати інтерв'ю Володимира Зеленського.

Про це сповіщається на сторінці самого Роскомнагляду.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю трьом російським ЗМІ – “Медуза”, “Коммерсант” і “Дождь”.

В організації констатували, що низка російських засобів серед яких є “іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту”, взяли інтерв’ю у Володимира Зеленського. Іноземними агентами російський режим називає такі видання, як “Медуза” і “Дождь”.

Роскомнагляд застеріг російські ЗМІ від публікації цього інтерв’ю. Стосовно тих видань, які брали це інтерв’ю, “почалася перевірка для визначення ступеню відповідальності та вжиття заходів реагування”.