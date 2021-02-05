Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ Російської Федерації.
“Дипломатам був заявлений протест у зв’язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було наголошено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними та не відповідають їхньому дипломатичному статусу”, — йдеться в повідомленні.
Дипломатів оголосили persona non grata і наказали найближчим часом залишити територію Російської Федерації.
- Нагадаємо, 23 січня по всій Російській Федерації проходили мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв’язнів. На акціях були затримані понад три тисячі людей.
- Затримали Навального в аеропорту “Шереметьєво”, куди приземлився літак з опозиціонером.
- 2 лютого суд у Москві засудив опозиціонера Олексія Навального до 3,5 року колонії загального режиму у справі Ів Роше. Про те, за що посадили Навального — в матеріалі #Букв.