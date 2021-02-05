Російська Федерація оголосила дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини persona non grata і наказала їм залишити країну. Дипломати брали участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ Російської Федерації.

“Дипломатам був заявлений протест у зв’язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було наголошено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними та не відповідають їхньому дипломатичному статусу”, — йдеться в повідомленні.

Дипломатів оголосили persona non grata і наказали найближчим часом залишити територію Російської Федерації.