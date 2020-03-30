У Державній прикордонній службі України показали, як Росія незаконно видобуває нафту в українській морській зоні під охороною військових кораблів.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“В Одеському родовищі виявлені і розпізнані самопіднімальні плавучі бурові установки (СПБУ) “Україна”, перейменована окупаційною владою анексованого Криму в “Крим-1”, і “Таврида”. На обох бурових установках є ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора”, – сказано в повідомленні.

Водночас уточнюється, що родовища охороняв російський ракетний катер.

“На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі”, – йдеться в повідомленні.

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