Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
“В Одеському родовищі виявлені і розпізнані самопіднімальні плавучі бурові установки (СПБУ) “Україна”, перейменована окупаційною владою анексованого Криму в “Крим-1”, і “Таврида”. На обох бурових установках є ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора”, – сказано в повідомленні.
Водночас уточнюється, що родовища охороняв російський ракетний катер.
“На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі”, – йдеться в повідомленні.
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