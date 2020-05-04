Про це повідомляє естонське видання ERR.
Уточнюється, що під час церемонії, присвяченої відкриттю статуї “Бронзового солдата” після капітального ремонту в Талліні співробітники посольства Росії порушили правила соціального дистанціювання, встановлені в Естонії на час дії надзвичайного стану.
Повідомляється, що російські дипломати не дотримувалися вимог не збиратися групами більш ніж по двоє людей і не дотримувалися двометрової дистанції один від одного.
В даний момент в міністерстві закордонних справ Естонії мають намір передати цю інформацію російському посольству.
Нагадаємо, що в голови уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна лабораторно підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше Володимир Путін порівняв епідемію коронавірусу з набігами племен печенігів і половців, які нападали на Київську Русь ще до утворення Московського князівства.
- У російській армії підтверджено вже 900 випадків зараження коронавірусом.