Російські дипломати в Естонії були помічені на порушення карантинних правил.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Уточнюється, що під час церемонії, присвяченої відкриттю статуї “Бронзового солдата” після капітального ремонту в Талліні співробітники посольства Росії порушили правила соціального дистанціювання, встановлені в Естонії на час дії надзвичайного стану.

Повідомляється, що російські дипломати не дотримувалися вимог не збиратися групами більш ніж по двоє людей і не дотримувалися двометрової дистанції один від одного.

В даний момент в міністерстві закордонних справ Естонії мають намір передати цю інформацію російському посольству.

Нагадаємо, що в голови уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна лабораторно підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.