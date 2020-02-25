Фахівці виміряли зріст Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зріст музиканта не співпадає зі зростом чоловіка, зафіксованого на камерах.

Про це повідомляє юрист Леонід Маслов на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що Маслов був залучений у якості експерта адвокатами підозрюваного.

“Поміряли зріст Антоненка… Різниці не 2,5 см! Різниця в – 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особистість, зростом 177,16 і вище поза всяким сумнівом не може бути особистістю на камері з місця злочину“, – пише він.

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.