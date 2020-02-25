Про це повідомляє юрист Леонід Маслов на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що Маслов був залучений у якості експерта адвокатами підозрюваного.
“Поміряли зріст Антоненка… Різниці не 2,5 см! Різниця в – 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особистість, зростом 177,16 і вище поза всяким сумнівом не може бути особистістю на камері з місця злочину“, – пише він.
Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.
- Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, щоб передавати його в суд. У зв’язку з цим досудове розслідування було продовжено на термін до чотирьох місяців.
- 24 січня Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід для військової медсестри Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, з цілодобового на нічний домашній арешт.