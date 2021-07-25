У понеділок в Токіо стартує четвертий день Олімпіади. Учасники розіграють 11 комплектів медалей.

#Букви повідомляють розклад змагань.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня:

0:30 Тріатлон

3:00 Фехтування

3:25 Академічне веслування

4:30 Плавання

7:55 Бадмінтон

9:00 Стрибки у воду

10:00 Кульова стрільба

11:00 Бокс

12:00 Фехтування. Спортивна гімнастика

16:30 Студія: Олімпійські ігри

18:22 Повтори

Бадмінтон

4:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап

4:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап

4:00 чоловіки, парний розряд, груповий етап

4:00 жінки, парний розряд, рупповой етап

4:00 змішаний розряд, груповий етап

12:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап

12:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап

12:00 чоловіки, парний розряд, груповий етап

12:00 жінки, парний розряд, груповий етап

12:00 змішаний розряд, груповий етап

Баскетбол

4:00 жінки KOR – ESP Група A

7:40 чоловіки ARG – SLO Група C

11:20 жінки SRB – CAN Група A

15:00 чоловіки JPN – ESP Група C

Баскетбол 3Х3

4:15 жінки JPN – CHN груповий раунд

4:40 жінки MGL – ROU груповий раунд

5:35 чоловіки BEL – CHN груповий раунд

6:00 чоловіки SRB – JPN груповий раунд

8:00 жінки ROU – RUS груповий раунд

8:25 жінки ITA – JPN груповий раунд

9:00 чоловіки JPN – RUS груповий раунд

9:25 чоловіки LAT – SRB груповий раунд

11:30 жінки FRA – MGL груповий раунд

11:55 жінки ITA – USA груповий раунд

12:40 чоловіки NED – BEL груповий раунд

13:05 чоловіки POL – CHN груповий раунд

15:00 жінки USA – CHN груповий раунд

15:25 жінки FRA – RUS груповий раунд

16:00 чоловіки RUS – LAT груповий раунд

16:25 чоловіки NED – POL груповий раунд

Бокс

5:00 жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу

5:00 чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу

5:00 чоловіки, 2-га напівсередня, 69 кг, 1/8 фіналу

11:00 жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу

11:00 чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу

11:00 чоловіки, 2-га напівсередня, 69 кг, 1/8 фіналу

Велоспорт

9:00 чоловіки, маунтінбайк, крос, фінал

Водне поло

8:00 жінки USA – CHN Група B

9:30 жінки RUS – HUN Група B

12:20 жінки AUS – NED Група A

13:50 жінки ESP – CAN Група A

Волейбол

3:00 чоловіки IRI – VEN Група А

5:05 чоловіки USA – RUS Група В

8:20 чоловіки POL – ITA Група А

10:25 чоловіки FRA – TUN Група В

13:40 чоловіки JPN – CAN Група А

15:45 чоловіки BRA – ARG Група В

Пляжний волейбол

3:00 жінки, груповий раунд

3:00 чоловіки, груповий раунд

9:00 жінки, груповий раунд

9:00 чоловіки, груповий раунд

14:00 жінки, груповий раунд

14:00 чоловіки, груповий раунд

Гандбол

3:00 чоловіки BRA – FRA Група A

5:00 чоловіки ARG – GER Група A

8:15 чоловіки EGY – DEN Група B

10:15 чоловіки ESP – NOR Група A

13:30 чоловіки BRN – POR Група B

15:30 чоловіки JPN – SWE Група B

Гімнастика спортивна

13:00 чоловіки, багатоборство, команди, фінал

Академічна гребля

3:00 жінки, одинак, 1/4 фіналу

3:40 чоловіки, одинак, 1/4 фіналу

4:20 жінки, двійка парна, 1/2 фіналу

4:40 чоловіки, двійка парна, 1/2 фіналу

5:00 жінки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди

5:10 чоловіки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди

Гребля на байдарках і каное

8:00 чоловіки, слалом (каное-одиночки), 1/2 фіналу

9:30 чоловіки, слалом (каное-одиночки), фінал

Дзюдо

5:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, попередній раунд

5:05 жінки, легка вага, 57 кг, 1/16 фіналу

5:35 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/16 фіналу

6:30 жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу

7:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/8 фіналу

7:25 жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу

7:40 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/4 фіналу

11:00 жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки

11:10 чоловіки, легка вага, 73 кг, втішні поєдинки

11:35 жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу

11:50 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/2 фіналу

12:10 жінки, легка вага, 57 кг, поєдинки за 3-тє місце

12:30 жінки, легка вага, 57 кг, фінал

12:40 чоловіки, легка вага, 73 кг, поєдинки за 3-тє місце

13:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, фінал

Вітрильний спорт

6:00 чоловіки, віндсерфінг, гонка-4-5-6

6:00 жінки, віндсерфінг, гонка-4-5-6

6:00 чоловіки, клас Лазер, гонка-3-4

6:00 жінки, клас Лазер Радиал, гонка-3-4

Плавання

4:30 жінки, батерфляй, 100 м, фінал

4:35 чоловіки, вільний стиль, 200 м, півфінали

5:00 жінки, брас, 100 м, півфінали

5:20 чоловіки, брас, 100 м, фінал

5:30 жінки, вільний стиль, 400 м, фінал

5:40 чоловіки, спина, 100 м, півфінали

6:05 жінки, спина, 100 м, півфінали

6:20 чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал

13:00 жінки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи

13:25 чоловіки, батерфляй, 200 м, попередні запливи

13:50 жінки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи

14:15 жінки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи

Стрибки у воду

9:00 чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал

Регбі

3:00 чоловіки FIJ – JPN Група B

3:30 чоловіки GBR – CAN Група B

4:00 чоловіки NZL – KOR Група A

4:30 чоловіки AUS – ARG Група A

5:00 чоловіки RSA – IRL Група C

5:30 чоловіки USA – KEN Група C

10:30 чоловіки GBR – JPN Група B

11:00 чоловіки FIJ – CAN Група B

11:30 чоловіки NZL – ARG Група A

12:00 чоловіки AUS – KOR Група A

12:30 чоловіки USA – IRL Група C

13:00 чоловіки RSA – KEN Група C

Серфінг

1:00 жінки, шортборд, раунд III

3:00 чоловіки, шортборд, раунд III

Скейтбординг

3:00 жінки, стріт, кваліфікація

5:00 жінки, стріт, фінал

Софтбол

4:00 жінки JPN – USA груповий раунд

8:30 жінки CAN – ITA груповий раунд

14:00 жінки MEX – AUS груповий раунд

Стрільба

3:00 жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й

4:00 чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й

8:50 жінки, круглий стенд, фінал

9:50 чоловіки, круглий стенд, фінал

Пальба з лука

3:30 чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу

7:45 чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу

7:45 чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу

7:45 чоловіки, командна першість, матч за 3-е місце

7:45 чоловіки, командна першість, фінал

Теніс

5:00 чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу

5:00 жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу

5:00 чоловіки, парний розряд, 1/16 фіналу

5:00 жінки, парний розряд, 1/16 фіналу

Настільний теніс

4:00 чоловіки, одиночний розряд, раунд II

4:00 жінки, одиночний розряд, раунд II

4:00 чоловіки, одиночний розряд, раунд III

8:30 жінки, одиночний розряд, раунд III

14:00 змішані пари, матч за 3-тє місце

14:00 змішані пари, фінал

триатлону

00:30 чоловіки, індивідуальна першість, фінал

Тхеквондо

4:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/8 фіналу

4:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/8 фіналу

8:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/4 фіналу

8:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/4 фіналу

10:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/2 фіналу

10:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/2 фіналу

13:00 жінки, 57 – 67 кг, втішні поєдинки

13:15 чоловіки, 68 – 80 кг, втішні поєдинки

14:00 жінки, 57 – 67 кг, поєдинки за 3-тє місце

14:15 чоловіки, 68 – 80 кг, поєдинки за 3-тє місце

16:00 жінки, 57 – 67 кг, фінал

16:15 чоловіки, 68 – 80 кг, фінал

Важка атлетика

7:50 жінки, 55 кг, група В

13:50 жінки, 55 кг, фінал, група А

Фехтування

3:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/32 фіналу

3:55 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/32 фіналу

4:50 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/16 фіналу

5:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/16 фіналу

6:40 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/8 фіналу

7:35 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/8 фіналу

8:30 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/4 Фіналу

9:25 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/4 Фіналу

12:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/2 Фіналу

12:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/2 Фіналу

13:30 жінки, шабля, індивідуальна першість, поєдинок за 3-тє місце

14:15 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, поєдинок за 3-тє місце

15:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, фінал

15:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, фінал

Хокей на траві

3:30 чоловіки GER – BEL Група B

4:00 жінки NED – IRL Група A

5:45 чоловіки GBR – CAN Група B

6:15 жінки AUS – CHN Група B

12:30 жінки RSA – GBR Група A

13:00 жінки ARG – ESP Група B

14:45 жінки JPN – NZL Група B

15:15 жінки GER – IND Група A

Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.

У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.