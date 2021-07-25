#Букви повідомляють розклад змагань.
Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня:
0:30 Тріатлон
3:00 Фехтування
3:25 Академічне веслування
4:30 Плавання
7:55 Бадмінтон
9:00 Стрибки у воду
10:00 Кульова стрільба
11:00 Бокс
12:00 Фехтування. Спортивна гімнастика
16:30 Студія: Олімпійські ігри
18:22 Повтори
Бадмінтон
4:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
4:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап
4:00 чоловіки, парний розряд, груповий етап
4:00 жінки, парний розряд, рупповой етап
4:00 змішаний розряд, груповий етап
12:00 чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
12:00 жінки, одиночний розряд, груповий етап
12:00 чоловіки, парний розряд, груповий етап
12:00 жінки, парний розряд, груповий етап
12:00 змішаний розряд, груповий етап
Баскетбол
4:00 жінки KOR – ESP Група A
7:40 чоловіки ARG – SLO Група C
11:20 жінки SRB – CAN Група A
15:00 чоловіки JPN – ESP Група C
Баскетбол 3Х3
4:15 жінки JPN – CHN груповий раунд
4:40 жінки MGL – ROU груповий раунд
5:35 чоловіки BEL – CHN груповий раунд
6:00 чоловіки SRB – JPN груповий раунд
8:00 жінки ROU – RUS груповий раунд
8:25 жінки ITA – JPN груповий раунд
9:00 чоловіки JPN – RUS груповий раунд
9:25 чоловіки LAT – SRB груповий раунд
11:30 жінки FRA – MGL груповий раунд
11:55 жінки ITA – USA груповий раунд
12:40 чоловіки NED – BEL груповий раунд
13:05 чоловіки POL – CHN груповий раунд
15:00 жінки USA – CHN груповий раунд
15:25 жінки FRA – RUS груповий раунд
16:00 чоловіки RUS – LAT груповий раунд
16:25 чоловіки NED – POL груповий раунд
Бокс
5:00 жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
5:00 чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
5:00 чоловіки, 2-га напівсередня, 69 кг, 1/8 фіналу
11:00 жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
11:00 чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
11:00 чоловіки, 2-га напівсередня, 69 кг, 1/8 фіналу
Велоспорт
9:00 чоловіки, маунтінбайк, крос, фінал
Водне поло
8:00 жінки USA – CHN Група B
9:30 жінки RUS – HUN Група B
12:20 жінки AUS – NED Група A
13:50 жінки ESP – CAN Група A
Волейбол
3:00 чоловіки IRI – VEN Група А
5:05 чоловіки USA – RUS Група В
8:20 чоловіки POL – ITA Група А
10:25 чоловіки FRA – TUN Група В
13:40 чоловіки JPN – CAN Група А
15:45 чоловіки BRA – ARG Група В
Пляжний волейбол
3:00 жінки, груповий раунд
3:00 чоловіки, груповий раунд
9:00 жінки, груповий раунд
9:00 чоловіки, груповий раунд
14:00 жінки, груповий раунд
14:00 чоловіки, груповий раунд
Гандбол
3:00 чоловіки BRA – FRA Група A
5:00 чоловіки ARG – GER Група A
8:15 чоловіки EGY – DEN Група B
10:15 чоловіки ESP – NOR Група A
13:30 чоловіки BRN – POR Група B
15:30 чоловіки JPN – SWE Група B
Гімнастика спортивна
13:00 чоловіки, багатоборство, команди, фінал
Академічна гребля
3:00 жінки, одинак, 1/4 фіналу
3:40 чоловіки, одинак, 1/4 фіналу
4:20 жінки, двійка парна, 1/2 фіналу
4:40 чоловіки, двійка парна, 1/2 фіналу
5:00 жінки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди
5:10 чоловіки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди
Гребля на байдарках і каное
8:00 чоловіки, слалом (каное-одиночки), 1/2 фіналу
9:30 чоловіки, слалом (каное-одиночки), фінал
Дзюдо
5:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, попередній раунд
5:05 жінки, легка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
5:35 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/16 фіналу
6:30 жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
7:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/8 фіналу
7:25 жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
7:40 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/4 фіналу
11:00 жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки
11:10 чоловіки, легка вага, 73 кг, втішні поєдинки
11:35 жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу
11:50 чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/2 фіналу
12:10 жінки, легка вага, 57 кг, поєдинки за 3-тє місце
12:30 жінки, легка вага, 57 кг, фінал
12:40 чоловіки, легка вага, 73 кг, поєдинки за 3-тє місце
13:00 чоловіки, легка вага, 73 кг, фінал
Вітрильний спорт
6:00 чоловіки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
6:00 жінки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
6:00 чоловіки, клас Лазер, гонка-3-4
6:00 жінки, клас Лазер Радиал, гонка-3-4
Плавання
4:30 жінки, батерфляй, 100 м, фінал
4:35 чоловіки, вільний стиль, 200 м, півфінали
5:00 жінки, брас, 100 м, півфінали
5:20 чоловіки, брас, 100 м, фінал
5:30 жінки, вільний стиль, 400 м, фінал
5:40 чоловіки, спина, 100 м, півфінали
6:05 жінки, спина, 100 м, півфінали
6:20 чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал
13:00 жінки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи
13:25 чоловіки, батерфляй, 200 м, попередні запливи
13:50 жінки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи
14:15 жінки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи
Стрибки у воду
9:00 чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал
Регбі
3:00 чоловіки FIJ – JPN Група B
3:30 чоловіки GBR – CAN Група B
4:00 чоловіки NZL – KOR Група A
4:30 чоловіки AUS – ARG Група A
5:00 чоловіки RSA – IRL Група C
5:30 чоловіки USA – KEN Група C
10:30 чоловіки GBR – JPN Група B
11:00 чоловіки FIJ – CAN Група B
11:30 чоловіки NZL – ARG Група A
12:00 чоловіки AUS – KOR Група A
12:30 чоловіки USA – IRL Група C
13:00 чоловіки RSA – KEN Група C
Серфінг
1:00 жінки, шортборд, раунд III
3:00 чоловіки, шортборд, раунд III
Скейтбординг
3:00 жінки, стріт, кваліфікація
5:00 жінки, стріт, фінал
Софтбол
4:00 жінки JPN – USA груповий раунд
8:30 жінки CAN – ITA груповий раунд
14:00 жінки MEX – AUS груповий раунд
Стрільба
3:00 жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
4:00 чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
8:50 жінки, круглий стенд, фінал
9:50 чоловіки, круглий стенд, фінал
Пальба з лука
3:30 чоловіки, командна першість, 1/8 фіналу
7:45 чоловіки, командна першість, 1/4 фіналу
7:45 чоловіки, командна першість, 1/2 фіналу
7:45 чоловіки, командна першість, матч за 3-е місце
7:45 чоловіки, командна першість, фінал
Теніс
5:00 чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
5:00 жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
5:00 чоловіки, парний розряд, 1/16 фіналу
5:00 жінки, парний розряд, 1/16 фіналу
Настільний теніс
4:00 чоловіки, одиночний розряд, раунд II
4:00 жінки, одиночний розряд, раунд II
4:00 чоловіки, одиночний розряд, раунд III
8:30 жінки, одиночний розряд, раунд III
14:00 змішані пари, матч за 3-тє місце
14:00 змішані пари, фінал
триатлону
00:30 чоловіки, індивідуальна першість, фінал
Тхеквондо
4:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/8 фіналу
4:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/8 фіналу
8:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/4 фіналу
8:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/4 фіналу
10:00 жінки, 57 – 67 кг, 1/2 фіналу
10:15 чоловіки, 68 – 80 кг, 1/2 фіналу
13:00 жінки, 57 – 67 кг, втішні поєдинки
13:15 чоловіки, 68 – 80 кг, втішні поєдинки
14:00 жінки, 57 – 67 кг, поєдинки за 3-тє місце
14:15 чоловіки, 68 – 80 кг, поєдинки за 3-тє місце
16:00 жінки, 57 – 67 кг, фінал
16:15 чоловіки, 68 – 80 кг, фінал
Важка атлетика
7:50 жінки, 55 кг, група В
13:50 жінки, 55 кг, фінал, група А
Фехтування
3:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/32 фіналу
3:55 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/32 фіналу
4:50 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/16 фіналу
5:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/16 фіналу
6:40 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/8 фіналу
7:35 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/8 фіналу
8:30 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/4 Фіналу
9:25 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/4 Фіналу
12:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, 1/2 Фіналу
12:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, 1/2 Фіналу
13:30 жінки, шабля, індивідуальна першість, поєдинок за 3-тє місце
14:15 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, поєдинок за 3-тє місце
15:00 жінки, шабля, індивідуальна першість, фінал
15:45 чоловіки, рапіра, індивідуальна першість, фінал
Хокей на траві
3:30 чоловіки GER – BEL Група B
4:00 жінки NED – IRL Група A
5:45 чоловіки GBR – CAN Група B
6:15 жінки AUS – CHN Група B
12:30 жінки RSA – GBR Група A
13:00 жінки ARG – ESP Група B
14:45 жінки JPN – NZL Група B
15:15 жінки GER – IND Група A
Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.
У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так: “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).