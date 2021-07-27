#Букви повідомляють розклад змагань.
На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.
У п’ятий день буде розіграно 23 комплекти нагород:
- 3:15 — Академічне веслування: чоловіки, жінки (двійка парна, четвірка, четвірка парна).
- 4:30 — Плавання: чоловіки (200 м батерфляєм, естафета 4 х 200 м вільний стиль), жінки (200 м вільний стиль, 1500 м вільний стиль).
- 5:30 — Велоспорт: чоловіки, жінки (перегони з роздільним стартом на час).
- 09:00 — Стрибки у воду: чоловіки, стрибки з трампліну 3 м.
- 11:30 — Регбі-7: чоловіки.
- 11:00 — Дзюдо: чоловіки (до 90 кг), жінки (до 70 кг).
- 11:30 — Кінний спорт: індивідуальна виїздки.
- 12:30 — Фехтування: чоловіки, шабля, командний турнір.
- 13:15 — Спортивна гімнастика: індивідуальне багатоборство, чоловіки.
- 13:50 — Важка атлетика: чоловіки (до 73 кг).
- 14:45 — Баскетбол 3х3: чоловіки, жінки.
12 українських спортсменів виступатимуть на Олімпіади в цей день.
- Олексій Гунбін — пальба з лука, чоловіки, 1/32 фіналу.
- Еліна Світоліна — теніс, жінки, 1/4 фіналу.
- Людмила Кіченок та Надія Кіченок — теніс, жінки, пари, 1/4 фіналу.
- Ігор Хмара та Станіслав Ковальов — академічне веслування, чоловіки, двійка легка, півфінал.
- Кеджау Ньябалі — дзюдо, чоловіки. до 90 кг. 1/16 фіналу.
- Вікторія Ус — каное, жінки, 1-й та 2-й заїзди кваліфікації.
- Анастасія Павлова — пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу.
- Вероніка Марченко — пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу.
- Ілля Ковтун та Петро Пахнюк — спортивна гімнастика, індивідуальне багатоборство, чоловіки.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.