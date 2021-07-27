У середу в Токіо стартує п'ятий день Олімпіади. Учасники розіграють 23 комплекти медалей.

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На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.

У п’ятий день буде розіграно 23 комплекти нагород:

3:15 — Академічне веслування : чоловіки, жінки (двійка парна, четвірка, четвірка парна).

: чоловіки, жінки (двійка парна, четвірка, четвірка парна). 4:30 — Плавання : чоловіки (200 м батерфляєм, естафета 4 х 200 м вільний стиль), жінки (200 м вільний стиль, 1500 м вільний стиль).

: чоловіки (200 м батерфляєм, естафета 4 х 200 м вільний стиль), жінки (200 м вільний стиль, 1500 м вільний стиль). 5:30 — Велоспорт : чоловіки, жінки (перегони з роздільним стартом на час).

: чоловіки, жінки (перегони з роздільним стартом на час). 09:00 — Стрибки у воду: чоловіки, стрибки з трампліну 3 м.

чоловіки, стрибки з трампліну 3 м. 11:30 — Регбі-7 : чоловіки.

: чоловіки. 11:00 — Дзюдо : чоловіки (до 90 кг), жінки (до 70 кг).

: чоловіки (до 90 кг), жінки (до 70 кг). 11:30 — Кінний спорт: індивідуальна виїздки.

індивідуальна виїздки. 12:30 — Фехтування : чоловіки, шабля, командний турнір.

: чоловіки, шабля, командний турнір. 13:15 — Спортивна гімнастика : індивідуальне багатоборство, чоловіки.

: індивідуальне багатоборство, чоловіки. 13:50 — Важка атлетика : чоловіки (до 73 кг).

: чоловіки (до 73 кг). 14:45 — Баскетбол 3х3: чоловіки, жінки.

12 українських спортсменів виступатимуть на Олімпіади в цей день.

Олексій Гунбін — пальба з лука, чоловіки, 1/32 фіналу.

— пальба з лука, чоловіки, 1/32 фіналу. Еліна Світоліна — теніс, жінки, 1/4 фіналу.

— теніс, жінки, 1/4 фіналу. Людмила Кіченок та Надія Кіченок — теніс, жінки, пари, 1/4 фіналу.

— теніс, жінки, пари, 1/4 фіналу. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов — академічне веслування, чоловіки, двійка легка, півфінал.

— академічне веслування, чоловіки, двійка легка, півфінал. Кеджау Ньябалі — дзюдо, чоловіки. до 90 кг. 1/16 фіналу.

— дзюдо, чоловіки. до 90 кг. 1/16 фіналу. Вікторія Ус — каное, жінки, 1-й та 2-й заїзди кваліфікації.

— каное, жінки, 1-й та 2-й заїзди кваліфікації. Анастасія Павлова — пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу.

— пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко — пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу.

— пальба з лука, жінки, 1/32 фіналу. Ілля Ковтун та Петро Пахнюк — спортивна гімнастика, індивідуальне багатоборство, чоловіки.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.