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Український фехтувальник Ігор Рейзлін завоював «бронзу» на Олімпійських іграх

Фехтувальник Ігор Рейзлін завоював "бронзу" для збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо.

Неділя, 25 липня 2021, 15:19

Про це повідомляють #Букви.

Рейзлін здобув “бронзу” в одиночному турнірі на шпагах. Це друга медаль в активі української збірної на цих змаганнях.

Зазначимо, що Рейзлін став єдиним українським фехтувальником, що пройшов у півфінал змагань. Українці Роман Свічкар та Богдан Нікішин програли ще у першому раунді.

До сьогодні ніхто з українців не проходив у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги.

У півфіналі Рейзлін поступився французові Ромену Каннону – 15:10. У боротьбі за третє місце спортсмен переміг італійця Андреа Сантареллі – 14:10.

Ігор Рейзлін – дворазовий призер чемпіонатів світу. Зокрема, у 2018 році він здобув “срібло” у командній шпазі, в у 2019-му – “бронзу” в особистій. 

Цьогоріч Рейзлін успішно дебютував на Олімпіаді.

Зазначимо, що сьогодні виступав український дзюдоїст Георгій Зантарая. Проте він не зможе поборотися за медалі на Олімпійських іграх, бо покинув турнір за підсумками другого раунду змагань.

Зантарая переміг у першому раунді іспанця Альберто Гайтеро Мартіна. Наступним суперником українця став дворазовий призер Євро Адріан Гомбоча. Зантарая на 03:21 хвилині дозволив словенцю виконати прийом ваза-арі, через що і зазнав поразки, повідомляє “Суспільне”.

Теги: Ігор Рейзлін, Олімпійські ігри, Токіо

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