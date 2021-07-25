Український фехтувальник Ігор Рейзлін завоював «бронзу» на Олімпійських іграх

Фехтувальник Ігор Рейзлін завоював "бронзу" для збірної України на Олімпійських Іграх в Токіо.

Про це повідомляють #Букви.

Рейзлін здобув “бронзу” в одиночному турнірі на шпагах. Це друга медаль в активі української збірної на цих змаганнях.

Зазначимо, що Рейзлін став єдиним українським фехтувальником, що пройшов у півфінал змагань. Українці Роман Свічкар та Богдан Нікішин програли ще у першому раунді.

До сьогодні ніхто з українців не проходив у півфінал одиночного турніру з чоловічої шпаги.

У півфіналі Рейзлін поступився французові Ромену Каннону – 15:10. У боротьбі за третє місце спортсмен переміг італійця Андреа Сантареллі – 14:10.

Ігор Рейзлін – дворазовий призер чемпіонатів світу. Зокрема, у 2018 році він здобув “срібло” у командній шпазі, в у 2019-му – “бронзу” в особистій.

Цьогоріч Рейзлін успішно дебютував на Олімпіаді.