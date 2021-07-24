Фото з церемонії нагородження опублікував Національний олімпійський комітет України.
Для 20-річної Білодід ця Олімпіада є дебютною. Вже у першій сутичці українка зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії, а далі перемогла представницю Португалії Катаріну Кошту.
У півфіналі Білодід поступилася японці Фуні Тонакі.
За “бронзу” у ваговій категорії до 48 кг українка боролася з представницею Ізраїлю Широю Рішоні. У складному поєдинку Білодід здобула перемогу над суперницею.
Варто зазначити, що медаль Білодід – не лише перша олімпійська нагорода для української команди в Токіо, а й перша в історії Незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.
Спортсменка вже поділилася своїми емоціями після перемоги, зазначивши, що “віддала всі сили” в останньому поєдинку.
Олімпійською чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг стала Дістрія Краснічі (представниця частково визнаного Косова), яка у фіналі здолала японку Фуну Тонакі. Ще одну бронзову нагороду завоювала монголка Уранцец Мунхбат.
- У п’ятницю, 23 липня, в Токіо (Японія) урочисто стартували Олімпійські ігри-2020, перенесені на рік через пандемію коронавірусу. #Букви розповідали, що необхідно знати про головні спортивні змагання планети.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).
- 23 липня в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади. Першими стартували представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.