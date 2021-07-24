Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід сьогодні завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо (Японія). Ця нагорода є першою для команди України на змаганнях та історичною для нашої країни.

Фото з церемонії нагородження опублікував Національний олімпійський комітет України.

Для 20-річної Білодід ця Олімпіада є дебютною. Вже у першій сутичці українка зуміла виграти у Міліци Ніколіч з Сербії, а далі перемогла представницю Португалії Катаріну Кошту.

У півфіналі Білодід поступилася японці Фуні Тонакі.

За “бронзу” у ваговій категорії до 48 кг українка боролася з представницею Ізраїлю Широю Рішоні. У складному поєдинку Білодід здобула перемогу над суперницею.

Варто зазначити, що медаль Білодід – не лише перша олімпійська нагорода для української команди в Токіо, а й перша в історії Незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.

Спортсменка вже поділилася своїми емоціями після перемоги, зазначивши, що “віддала всі сили” в останньому поєдинку.

Олімпійською чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг стала Дістрія Краснічі (представниця частково визнаного Косова), яка у фіналі здолала японку Фуну Тонакі. Ще одну бронзову нагороду завоювала монголка Уранцец Мунхбат.