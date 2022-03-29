Розкрив плани Кремля: Кадиров закликав війська РФ зайти до Києва

Про це повідомляють росЗМІ.
“Треба завершити розпочате, не зупинятися. Треба зайти до Києва та забрати його”, — вкотре зазначив Кадиров.
Після переговорів України з РФ заява кадирова вкотре доводить, що окупанти не збираються зменшувати обертів, попри заявлену нібито деескалацію у Чернігівській та Київській областях.
У Пентагоні також наполягають, що пересування російських військ у районі Києва є “передислокацією, а не відведенням військ” і, як і раніше, потрібно бути готовим до великих зіткнень в решті регіонів України.
На те, що сьогоднішня заява російської сторони про деескалацію у Чернігівській та Київській областях може бути оманливою, натякнув і пропагандист Соловйов.
“Ніхто здаватися не має наміру. Варто згадати хоча б те, що кожного разу, коли Путін заявляв про виведення військ із Сирії, наше угруповання там тільки нарощувалося”, – заявив він.
- Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі (Туреччина) відбувся черговий раунд російсько-українських перемовин щодо припинення вогню. Сторони узгодили зокрема питання Криму та Донбасу, а також міжнародні гарантії безпеки для України.
- За словами Володимира Мединського, який очолює російську делегацію Росія має намір зробити “два кроки” щодо деескалації. Зокрема “кардинально скоротити активність” на двох наступальних напрямках в Україні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не бачив ознак того, що переговори між Україною та РФ “просуваються ефективним шляхом”, оскільки США не спостерігають “ознак справжньої серйозності” з боку РФ.