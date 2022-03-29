Розкрив плани Кремля: Кадиров закликав війська РФ зайти до Києва

Після перемовин України з РФ глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров закликав російські війська зайти до Києва та "забрати його".

Про це повідомляють росЗМІ.

“Треба завершити розпочате, не зупинятися. Треба зайти до Києва та забрати його”, — вкотре зазначив Кадиров.

Після переговорів України з РФ заява кадирова вкотре доводить, що окупанти не збираються зменшувати обертів, попри заявлену нібито деескалацію у Чернігівській та Київській областях.

У Пентагоні також наполягають, що пересування російських військ у районі Києва є “передислокацією, а не відведенням військ” і, як і раніше, потрібно бути готовим до великих зіткнень в решті регіонів України.

На те, що сьогоднішня заява російської сторони про деескалацію у Чернігівській та Київській областях може бути оманливою, натякнув і пропагандист Соловйов.