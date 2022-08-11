Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
На питання УП, чи було рішення про розмінування цивільним рішенням, проведеним через уряд, Резніков заперечив. За його словами, журналістів “добряче ввели в оману”. Він наголосив, що ухвалення рішення про замінування та розмінування не стосується компетенції цивільної влади, адже це військове питання.
В “Українській правді” зауважили, що, можливо, владі час провести розслідування, щоб до цього питання взагалі не повертатися, на що Резніков зазначив, що воно проводитиметься вже після перемоги. Тому, що під чай війни “правда буде своя у всіх”.
“Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть задача перемогти в цій війні”, — зазначив голова Міноборони.
Він запевнив, що військові чітко розуміють, що це їхнє питання, і вони зацікавлені у проведенні такого розслідування.
На захист українських військових він сказав наступне: Усі, хто кричить “Все пропало, міст не підірвали!“, послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції, я від нього це вперше почув”, — заявив Резніков.
Тобто, як він вважає, підрив моста не вплинув на можливість росіян просунутися в напрямку Херсонської області та окупувати її території.
“По-друге, якщо ви пам’ятаєте, у перші дні у Києві на Оболоні був російський БТР. Як і на підступах до Броварів стояли бурятські танки. Від Броварів до Києва – рукою подати. Міст Метро треба було підривати? Треба. Але що б сьогодні суспільство говорило?! “Навіщо підірвали мости? Немає мостів через Дніпро!“? Логіка така”, — констатував Резніков.
- Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко переконаний, що ніхто не розміновував Чонгарський перешийок – окупанти дуже швидко пройшли та захопили Херсонську область через те, що чітко знали, де заміновано території.
- Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року, тому військові радять херсонцям “трохи потерпіти” та протриматися, запевнивши, що про них ніхто не забуває.
- У своєму інтерв’ю журналістам очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що контрнаступ на окуповані території України — це брехня та “забалакування” людей, задля приховання правдивих фактів про війну. Він також розповів про ймовірні причини позбавлення його громадянства та профіцит бюджету Дніпра через “перехід на воєнні рейки” і нездатність повторити це в масштабах всієї країни.