Голова міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, у який спосіб російські військові змогли дістатися до Херсонської області та окупувати її так швидко, а також, що Україна після перемоги у війні з Росією проведе розслідування, хто розмінував "Чонгар" та мости на кримських перешийках.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

На питання УП, чи було рішення про розмінування цивільним рішенням, проведеним через уряд, Резніков заперечив. За його словами, журналістів “добряче ввели в оману”. Він наголосив, що ухвалення рішення про замінування та розмінування не стосується компетенції цивільної влади, адже це військове питання.

В “Українській правді” зауважили, що, можливо, владі час провести розслідування, щоб до цього питання взагалі не повертатися, на що Резніков зазначив, що воно проводитиметься вже після перемоги. Тому, що під чай війни “правда буде своя у всіх”.

“Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності. Але сьогодні впливати на розслідування, так генерал Залужний сказав, я не хочу, бо правда буде своя у всіх, а в нас зараз іде війна, і зараз стоїть задача перемогти в цій війні”, — зазначив голова Міноборони.

Він запевнив, що військові чітко розуміють, що це їхнє питання, і вони зацікавлені у проведенні такого розслідування.

На захист українських військових він сказав наступне: Усі, хто кричить “Все пропало, міст не підірвали!“, послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку. Це відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції, я від нього це вперше почув”, — заявив Резніков.

Тобто, як він вважає, підрив моста не вплинув на можливість росіян просунутися в напрямку Херсонської області та окупувати її території.