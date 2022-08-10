Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року, тому військові радять херсонцям "трохи потерпіти" та протриматися, запевнивши, що про них ніхто не забуває.

Про це повідомив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

На запитання, які території українська армія фізично може деокупувати до кінця року: “Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни”, — заявив Марченко.

Марченко не зміг назвати конкретних термінів, коли розпочнеться українська наступальна операція на Херсонську область, втім просив мешканців “трохи потерпіти”. За його словами, “це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко”.

“На жаль, я не можу сказати вам ні термінів, ні дати. Але хочу передати херсонцям – хай трохи потерплять, це буде не так довго, як усі очікують. Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються. Ми про них не забуваємо, ніхто не цурається свого народу, ми прийдемо їм на допомогу, але нехай трохи почекають. Найближчим часом вони побачать і почують”, — сказав він.

Генерал також запевнив, що росіяни в області не зможуть провести свої псевдореферендуми за приєднання до РФ, адже “херсонці дуже проукраїнські налаштовані й опираються”.

Марченка додав, що зараз західна допомога Україні надходить маленькими партіями, і це дуже ускладнює проведення контрнаступу. Але він вважає, як тільки Україна отримає повний пакет цієї допомоги, то наступ буде “дуже швидким”.