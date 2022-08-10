Про це він розповів BBC.

На питання, чому, на його думку, президент України Володимир Зеленський позбавив Корбана українського громадянства, він відповів, що відповісти на це питання складно: “Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок — якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати — поясніть людям, які ставлять питання. Ось я для себе визначив кілька версій, які більш менш сформульовані. Перша версія, часто згадувана — що нібито я зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц і мав з нею якісь численні контакти”, — сказав Корбан.

За його словами, він зустрічався з Вікторією Спартц один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі. Політикиня їхала із Запоріжжя та проїжджала через Дніпро, де відвідала штаб оборони.

Як він зазначив, третій варіант — це “системне нерозуміння, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів”

“Міста включилися активно у війну: Харків активно включився, Дніпро активно включився, Миколаїв включився, Запоріжжя. У Запоріжжі, на жаль, немає мера, тому там активність така собі. І міста активно беруть участь у допомозі. Армія, тому що вони повинні розміщувати військових. Вони мають приймати медичну логістику, так. Вони мають приймати тіла загиблих. Це ж не везуть у село і не закопують, вибачте. Привозять до міста, треба зробити судово-медичну експертизу, треба вчасно поховати тіла, але залишити файл для того, щоб родичі могли ідентифікувати. Це багато складнощів”, — розповів Корбан.

Він додав, що це навантаження “лягло на міста”, але “з містами ніхто не розмовляє”: “Тобто немає зворотного зв’язку з Кабінетом міністрів, намагаєшся звернутися — дивіться, тут є такий технічний момент, його треба вирішити. А там зайняті іншими речами”, — заявив він.

“З першого дня кожне місто, кожна регіональна влада прийняла так звану програму допомоги, програму тероборони. Гроші, що були у бюджетах, капітальні витрати, можна легко витрачати на армію, на територіальну оборону. Що, власне, і було зроблено, принаймні у Дніпрі. Це якось в інших регіонах не так популярно було. Я знаю, що у Житомирі це дуже активно робили. У Кіровограді [Кропивницькому] активно це робили, а у Запоріжжі, наприклад, ні. Просто нічого не робили, дурня валяли”, — зауважив очільник ТрО Дніпропетровської області.

Він сказав, що станом на 1 серпня Дніпро перевиконав бюджет. Це свідчить про те, що економіку “переставили на воєнні рейки”: “І це є унікальна ситуація. Немає жодного міста, яке могло б повторити цей унікальний досвід! Країна не може повторити цей унікальний досвід. А Дніпро вийшов із плюсом. І це другий місяць поспіль. Хоча у перші місяці був провал”, заявив

Геннадій Корбан додав, що це не нікому сподобалося нікому, зокрема Кабінету міністрів.

Дискутуючи щодо закінчення війни в Україні Корбан наголосив, що людям потрібна інформація та правда, особливо, правда про війну, адже дуже багато фактів приховується: “Ще раз кажу, має бути воєнна цензура. Для цього мають бути критерії, які чітко виписуються і кажуть, що такі, такі факти не висвітлюються”, — констатував він.