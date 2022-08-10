Про це він розповів BBC.
На питання, чому, на його думку, президент України Володимир Зеленський позбавив Корбана українського громадянства, він відповів, що відповісти на це питання складно: “Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок — якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати — поясніть людям, які ставлять питання. Ось я для себе визначив кілька версій, які більш менш сформульовані. Перша версія, часто згадувана — що нібито я зустрічався з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц і мав з нею якісь численні контакти”, — сказав Корбан.
За його словами, він зустрічався з Вікторією Спартц один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі. Політикиня їхала із Запоріжжя та проїжджала через Дніпро, де відвідала штаб оборони.
Як він зазначив, третій варіант — це “системне нерозуміння, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та Кабінетом міністрів”
“Міста включилися активно у війну: Харків активно включився, Дніпро активно включився, Миколаїв включився, Запоріжжя. У Запоріжжі, на жаль, немає мера, тому там активність така собі. І міста активно беруть участь у допомозі. Армія, тому що вони повинні розміщувати військових. Вони мають приймати медичну логістику, так. Вони мають приймати тіла загиблих. Це ж не везуть у село і не закопують, вибачте. Привозять до міста, треба зробити судово-медичну експертизу, треба вчасно поховати тіла, але залишити файл для того, щоб родичі могли ідентифікувати. Це багато складнощів”, — розповів Корбан.
Він додав, що це навантаження “лягло на міста”, але “з містами ніхто не розмовляє”: “Тобто немає зворотного зв’язку з Кабінетом міністрів, намагаєшся звернутися — дивіться, тут є такий технічний момент, його треба вирішити. А там зайняті іншими речами”, — заявив він.
“З першого дня кожне місто, кожна регіональна влада прийняла так звану програму допомоги, програму тероборони. Гроші, що були у бюджетах, капітальні витрати, можна легко витрачати на армію, на територіальну оборону. Що, власне, і було зроблено, принаймні у Дніпрі. Це якось в інших регіонах не так популярно було. Я знаю, що у Житомирі це дуже активно робили. У Кіровограді [Кропивницькому] активно це робили, а у Запоріжжі, наприклад, ні. Просто нічого не робили, дурня валяли”, — зауважив очільник ТрО Дніпропетровської області.
Він сказав, що станом на 1 серпня Дніпро перевиконав бюджет. Це свідчить про те, що економіку “переставили на воєнні рейки”: “І це є унікальна ситуація. Немає жодного міста, яке могло б повторити цей унікальний досвід! Країна не може повторити цей унікальний досвід. А Дніпро вийшов із плюсом. І це другий місяць поспіль. Хоча у перші місяці був провал”, заявив
Геннадій Корбан додав, що це не нікому сподобалося нікому, зокрема Кабінету міністрів.
Дискутуючи щодо закінчення війни в Україні Корбан наголосив, що людям потрібна інформація та правда, особливо, правда про війну, адже дуже багато фактів приховується: “Ще раз кажу, має бути воєнна цензура. Для цього мають бути критерії, які чітко виписуються і кажуть, що такі, такі факти не висвітлюються”, — констатував він.
Також він нагадав, як радники Офісу Президента розповідають про контрнаступ на окуповані території Херсонської області, втім, на його думку, це “забалакування” та “морока” для українців.
“ЗСУ почнуть…І роблять це на постійній основі – люди очікують цього. Люди сподіваються на це. Людям потрібна перемога — це правда. Хоч невелика, але потрібна. Один помічник Офісу Президента, інший якийсь експерт Офісу Президента, третій — виходять і щодня забалакують людей. Морочать їм голови — зараз Хаймарси, тут розбили, тут підемо. Починаємо контрнаступ. 3-6 тижнів — звільнимо Херсон. Це брехня. Людям треба говорити правду”, — запевнив Корбан.
Він заявив, що минулого тижня до Херсонської області росіяни завезли близько 30 батальйонно-тактичних груп: “Знаєте, скільки це людей — 20 тисяч. Хоча казали, що він [Путін] не має резервів, що він із Криму нікого не завозить. Він завіз купу техніки, танки”, — додав Корбан.
Він поставив питання: “Навіщо людям брехати?”. Корбан ствердив, що люди в Україні перебувають у стані трагедії та приймуть будь-яку правду навіть найгіршу: “Але правду. Ніж коли їх обнадіюють, а потім виявляється, що росіяни наступають замість нашого контрнаступу”, — резюмував він.
- Нагадаємо, що під час в’їзду на територію України в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана прикордонники забрали український паспорт. Прикордонники повідомили Корбану, що його українське громадянство припинене, проте не показали жодних документів, які б могли це підтвердити. Геннадій Корбан спробував перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область).
- Після цього інциденту більше як сто політичних і громадських діячів, бізнесменів, депутатів та представників різних сфер діяльності підписали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням переглянути рішення і відновити громадянство очільника Штабу територіальної оборони Дніпра Геннадія Корбана.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо позбавлення українського громадянства глави тероборони Дніпра Геннадія Корбана законне, і він не бачить підстав для спекуляцій відносно цього.
- Раніше Геннадій Корбан заявляв, що перебуває у Польщі після того, як на українському кордоні у нього вилучили паспорт.
- Державна прикордонна служба України опублікувала правила щодо перетину державного кордону для чоловіків, які мають подвійне громадянство.