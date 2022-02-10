Сьогодні у Москві відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У Росії ці перемовини вже назвали "розчаруванням", порівнявши їх з "розмовою німого з глухим".

Про це йшлось на спільній пресконференцію Сергія Лаврова т Ліз Трасс.

Як повідомив російський міністр, у нього сьогоднішні перемовини з британською колегою не викликали нічого, окрім розчарування.

“Я розчарований. Ми наче слухаємо один одного, але не чуємо”, – поскаржився Лавров.

Він додав, що детальні пояснення сторін “впали на непідготовлений ґрунт”. Сергій Лавров зауважив, що весь його діалог з Ліз Трасс був як “замерзла земля, по якій мають проїхати російські танки, щоб зайти на територію України”, додавши, що всі його факти “відскакували від британських колег як від замерзлого грунту”.

Глава російського МЗС акцентував, що перемовини були пронизані НАТОцентризмом.

На такі зауваження Ліз Трасс відповіла, що факти говорять самі за себе, адже Росія стягнула до українського кордону війська та озброєння. Вона зауважила, що Росія намагається вести кібервійну та інші форми гібридної війни, щоб підірвати українську демократію.

Проте, продовжила Трасс, вона приїхала до Росії аби попередити, що у Москви є вибір: стати на шлях дипломатії та співпрацювати з НАТО задля безпеки у Європі, або ж надалі продовжувати військовий шлях. Вона додала, що вибравши військовий шлях Кремль тільки посилить дії НАТО та ще більше відверне українців від Росії.