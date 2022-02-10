Про це йшлось на спільній пресконференцію Сергія Лаврова т Ліз Трасс.
Як повідомив російський міністр, у нього сьогоднішні перемовини з британською колегою не викликали нічого, окрім розчарування.
“Я розчарований. Ми наче слухаємо один одного, але не чуємо”, – поскаржився Лавров.
Він додав, що детальні пояснення сторін “впали на непідготовлений ґрунт”. Сергій Лавров зауважив, що весь його діалог з Ліз Трасс був як “замерзла земля, по якій мають проїхати російські танки, щоб зайти на територію України”, додавши, що всі його факти “відскакували від британських колег як від замерзлого грунту”.
Глава російського МЗС акцентував, що перемовини були пронизані НАТОцентризмом.
На такі зауваження Ліз Трасс відповіла, що факти говорять самі за себе, адже Росія стягнула до українського кордону війська та озброєння. Вона зауважила, що Росія намагається вести кібервійну та інші форми гібридної війни, щоб підірвати українську демократію.
Проте, продовжила Трасс, вона приїхала до Росії аби попередити, що у Москви є вибір: стати на шлях дипломатії та співпрацювати з НАТО задля безпеки у Європі, або ж надалі продовжувати військовий шлях. Вона додала, що вибравши військовий шлях Кремль тільки посилить дії НАТО та ще більше відверне українців від Росії.
“Якщо буде вторгнення, то народ України буде боротись. Це буде тривала війна. А Велика Британія та союзники запровадять серйозні санкції проти фізичних осіб та інституцій Росії. Також США дали зрозуміти, що у разі війни “Північний потік-2″ не зможе працювати”, – наголосила Ліз Трасс.
- Нагадаємо, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова сповістила перелік вимог Кремля які нібито допоможуть досягти знизити рівень ескалації на українському кордоні.
- Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зауважив, що всупереч всім намаганням вирішити кризу в Україні дипломатичним шляхом, напруженість Києвом та Москвою продовжує зростати. Він додав, що у випадку вторгнення Росії величезна кількість українців можуть втекти до країн Східної Європи.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.