Міністерство внутрішніх справ України опублікувало алгоритм дій про визнання особи зниклої безвісти для родичів та членів сім’ї, які розшукують зниклих рідних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Якщо громадяни не мають інформації про місце перебування родича, то вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 16-48, міським номером (044) 287-81-65 чи заповнити відповідну форму для запитів на сайті.

Також можна звернутися із заявою про розшук особи, зниклої безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України. Або надіслати запит поштою, чи зателефонувати на телефон 102 або ж на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

Отримана заява реєструється у журналі Єдиного обліку. Також вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування. Потім про це протягом 3 днів інформується уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Розшук особи, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцеперебування останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї. А також заявника, якщо він не є близьким родичем та членом сім’ї.