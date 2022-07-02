Високопосадовець з американського міністерства оборони заявив, що українські військові успішно використовують високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, які США передали Україні для боротьби з російським агресором.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами посадовця, українські воїни досягли “значних успіхів”, використовуючи HIMARS для знищення командних пунктів росіян та погіршення можливостей РФ на полі бою.

“Українці можуть ретельно вибирати цілі, які підриватимуть зусилля Росії більш систематичним чином, ніж вони могли б це зробити з артилерійськими системами меншої дальності”, — сказав він, розмовляючи з групою журналістів 1 липня.

Представник Пентагону додав, що поки що ЗСУ перебувають на “перших етапах” застосування HIMARS. Короткий період навчання ЗСУ, як користуватись зброєю, нещодавно закінчився, проте військові вже успішно її застосовують.

“Ви бачите, що українці насправді систематично вибирають цілі, а потім точно вражають їх, таким чином забезпечуючи цей точний метод приниження можливостей Росії”, — додав посадовець.

Окрім цього посадовець прокоментував ракетний удар росіян по ТЦ “Амстор” у Кременчуці. За його словами, РФ добре знала, що її ракети влучили у торговельний центр, хоча офіційно заперечує це.

“Вони точно знали, що це було і вони повинні були знати, що це могло мати такий побічний збиток або цей ефект”, – наголосив він.

Посадовець додав, що ракета, якою росіяни влучили у ТЦ – протикорабельна зброя, яка не призначена для застосування у міських, громадських місцях.