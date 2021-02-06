Про це повідомили у Національному координаційному центрі кібербезпеки, який діє при Раді національної безпеки та оборони.

“Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію, та ін.)”, – йдеться в повідомленні.

Дослідники з компанії Avast виявили, що вказане розширення, серед 28 інших, містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керуючого серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку.

Зазначається, що загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів; основні країни, на які було спрямовано атаку — Франція, Україна, Бразилія.

На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft.