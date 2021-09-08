CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо "вагнерівців", у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України. У останнього звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

#Букви розповідають, як реагував ОПУ і як його позицію висвітлювали найбільші українські ЗМІ.

Розслідування CNN

8 вересня американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації під керівництвом українських розвідників із затримання членів приватної військової компанії “Вагнера”. Журналісти спростували заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною.

Троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN, що операція під керівництвом України “мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців”.

Реакція Офісу президента Володимира Зеленського

Через офіційні канали зв’язку Офіс президента не коментував згаданого розслідування.

Проте через окремі медіа було висвітлено позицію Офісу президента в особі Михайла Подоляка — радника голови ОПУ Андрія Єрмака.

Зміст повідомлення зводиться до звинувачень CNN у поширенні меседжів російських спецслужб та наративів російського видання “Комсомольская правда”.

Повний зміст коментаря (текст відновлено з кількох матеріалів ЗМІ):

“CNN несподівано озвучила дуже дивну версію так званого “вагнерівського скандалу”. На мій погляд, іноді явно стаються такі анекдотичні ситуації, які складно навіть вигадати. Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обов’язкові анонімні відставники — і це ключове — щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, безпрізвищні, безпосадні та, отже такі, що не мають інформаційної та репутаційної цінності джерела За такого змісту матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив у медіа, щоб підтримати та похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. Тепер вони “женуть” цю історію з посиланням на CNN. І сталося це напередодні запланованої зустрічі Лукашенка з президентом Росії. Ситуація говорить сама за себе. При цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів з-поміж журналістів, політиків або колишніх спецслужбістів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старої російської “дези”, яка була опублікована вперше 6 серпня 2020 року. З тієї публікації в “Комсомольской правде” нічого нового та істотного до історії про “вагнерівців” не додалося. А зараз цю похвалу ФСБ можна вважати неформальним орденом для всіх тих маніпуляторів і корупціонерів, які вклалися в поширення цієї історії. На жаль, у будь-якій країні можна знайти такі анонімні джерела, які розкажуть все що завгодно. Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську “Комсомольську правду”історія прикриття для появи “вагнерівців” у Білорусі досі гуляє по медіа до радості та задоволення ФСБ”.

Як позицію ОПУ висвітлювали ЗМІ?

Однотипний коментар Подоляка почав з’являтися у ЗМІ близько 15-ї години за київським часом (близько 8-Ї за Вашингтоном).

Першими коментар поширило видання “АіФ” (14:59), “Кореспондент” (15:00), “Ліга” (15:21), далі — “НВ” (15:51), “Українська правда” (16:05), “Укрінформ” (16:09), “Інтерфакс Україна” (16:23).

Всі зазначені медіа посилалися на коментар Подоляка, отриманий редакцією. Утім текст коментаря був ідентичний.

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Далі коментар Подоляка з посиланням на зазначені ЗМІ поширили інші засоби масової інформації, зокрема, “Цензор.НЕТ”, “Громадське”, “Еспресо” тощо.

Частина медіа винесла в заголовок меседжі Подоляка про те, що цей матеріал “навіть ФСБ похвалила”, та про те, що це “російська дезінформація”, не піддаючи ці заяви сумніву. Деякі матеріали затитуловані як коментар Подоляка, решта — як реакція Офісу.

#Букви звернулися до Михайла Подоляка з проханням прокоментувати, чи планує ОПУ чи сам Зеленський позиватися проти телеканалу, який, за словами радника Єрмака, поширив дезінформацію. Михайло Подоляк двічі не взяв слухавку, надіслав повідомлення з текстом: “Смс, пожалуйста…” та перестав виходити на зв’язок.

Водночас близько 18-ї за Києвом і 11-ї за Вашингтоном, на сайт #Букв було скоєно атаку. Наразі атака триває, фахівці працюють над відновленням роботи сайту.

Пізніше #Букви звернулися до речника президента Сергія Никифорова з аналогічним запитанням. Він так само не взяв слухавку.

І Подоляк, і Никифоров прочитали повідомлення з проханням щодо коментаря в месенджерах.

Зауважимо, що ігнорування прохань стосовно коментаря від #Букв має системний характер.

Також нагадаємо, що впродовж найближчого місяця розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat представлять тестову версію свого розслідування щодо справи “вагнерівців”.

Офіс президента відмовився надавати коментарі Bellingcat. Журналіст Bellingcat Христо Грозєв зазначив, що українська влада відмовчується стосовно спецоперації щодо “вагнерівців”, хоча під час підготовки до неї зібрано докази, що стали б у пригоді у справі MН17.