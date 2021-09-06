Розслідування Bellingcat щодо справи «вагнерівців» вийде в найближчий місяць, – Грозєв

Про це йшлося під час його виступу на журналістському фестивалі Mezhyhirya Fest.

Як сповіщалося, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”.

Грозєв зазначив, що незабаром вийде три продукти, присвячені справі “вагнерівців”. Фільм щодо цієї справи тематично перетинається з розслідуванням CNN. Тому Bellingcat вирішили перенести його прем’єру.

Водночас Грозєв анонсував, що текстова версія розслідування щодо “вагнерівців” вийде протягом найближчого місяця.

“Ми готуємо три продукти. Один – двогодинний документальний фільм-розслідування. Він не вийде раніше наступного року, і ми розраховуємо, що це буде фільм, вартий Оскара. Другий – коротший документальний фільм. Це вже медійний продукт, ми випустимо його раніше. Але ми дізналися, що фільм на цю ж тему готує CNN, і вирішили пропустити їх вперед. І текстова версія: вона, ймовірно, вийде протягом найближчого місяця”, – сказав він.

Журналіст наголосив, що команда розслідувачів Bellingcat зверталася до представників української влади щодо цієї справи. Однак жодних коментарів вони не отримали.

“Ми звертались до української влади по коментарі, але вони не відповідали. Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні”, – додав він.