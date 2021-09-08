Про це троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки розповіли американському телеканалу CNN.

За їх словами, операція під керівництвом України “мала американські гроші, технічну допомогу та рекомендації ЦРУ про те, як залучити російських найманців”.

Однак високопоставлений чиновник США сказав, що ці твердження “помилкові”.

Він вказав, що розвідка США знала про операцію, але заперечував будь-яку причетність.

Чиновник, який побажав залишитися неназваним, припустив, що спроби втягнути американські агентства можуть бути спробою розділити або навіть перекласти провину за провал української операції з високим ризиком.

У розслідуванні телеканалу також говориться, що під час спецоперації українські розвідники видавали себе за російську приватну військову компанію, яка пропонувала контракт в розмірі $5 тис. на місяць для охорони нафтових об’єктів Венесуели.

На цю приманку нібито потрапили сотні росіян, які подали заявки на роботу, що дало українській розвідці можливість знайти людей, підозрюваних у військових злочинах. Росіяни почали розкривати дані про себе, відправляючи документи, військові посвідчення і підтвердження того, де вони воювали.

“Ми почали їм дзвонити і говорити: “Ей, мужик, добре, розкажи мені що-небудь про себе. Може, ти насправді не боєць, може, ти сантехнік чи щось в цьому роді. А потім вони почали розкривати щось про себе, надсилаючи нам документи, військові посвідчення і докази того, де вони воювали. І ми вирішили: “бінго, ми можемо це використовувати”, – розповіло джерело.

Докази, зокрема, стосувалися конкретних боїв, в яких вони брали участь, включаючи документи та фото і відео з Донбасу.

Крім того, на одному відео, переданому CNN, була зображена група бойовиків, яка тримає уламки військового літака. Це відео джерела зв’язали з атакою на літак MH17.

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький зазначив, що CNN підтвердив, що операцію із затримки “вагнерівців” готували українські спецслужби.

“Спецслужби США знали про цю операцію. Це повне спростування слів Володимира Зеленського про те, що ніби то цю операцію організовували іноземні розвідки. Зеленський сам підтвердив, що причетний до зриву операції. Фактично це прямий акт державної зради або державної дурості. Або, що гірше – і першого, і другого”, – наголосив він.

Княжицький також зауважив, що канал CNN підтримує демократів, тобто чинну американську владу.

На його думку, відтермінування розслідування Bellingcat до зустрічі Зеленського з президентом США Джо Байденом і поява матеріалу на CNN відразу після візиту може означати незадоволення адміністрації США позицією Зеленського під час візиту.

“М’якший, але звинувачувальний матеріал на CNN – це сигнал Зеленському. Якщо на нього не буде реакції, якщо Зеленський і далі провадитиме корупційну олігархічно-популістську політику, незабаром з’явиться жорсткий матеріал Bellingcat”, – додав нардеп.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня 2020 року правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Тоді заявили, що було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про операцію в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Роль Зеленського

24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він також заявив, що ця спецоперація не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.

Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош такі заяви президента “явкою з повинною”. Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).

В тому ж інтерв’ю Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.

#Букви розбиралися, чи вчиняв Зеленський державу зразу, коли телефонував Лукашенку щодо “вагнерівців”.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до ОГП заяву щодо бездіяльності слідчого Держбюро розслідувань.

9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що СБУ проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

Розслідуванням справи щодо “вагнерівців” займається Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”.