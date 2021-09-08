Цього разу атаки розпочалися близько 18-ї години за київським часом (8 ранку за часом Лос-Анджелеса, 11 — за Вашингтоном).
#Букви працюють над відновленням роботи сайту.
Також нагадаємо, що 3 вересня на сайт видання #Букви відбулася DDoS-атака. Це сталося після публікації матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії (США). Цей матеріал доступний для прочитання на сайті #Букви та платформі Medium.
Раніше #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, який вигляд має типовий “гройсманобот”. Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.
- Також #Букви розповідали, як ботоферми влади підтримують президента Володимира Зеленського та знищують його опонентів. Цей матеріал став підставою для власного розслідування адміністраторів соцмережі Facebook. Згодом вони виявили мережу ботів (105 облікових записів Facebook, 24 сторінки та 5 облікових записів Instagram).