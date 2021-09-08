У середу, 8 вересня, на сайт видання #Букви почалася нова хвиля атак. Припинити роботу сайту за допомогою цих нападів не вдалося.

Цього разу атаки розпочалися близько 18-ї години за київським часом (8 ранку за часом Лос-Анджелеса, 11 — за Вашингтоном).

#Букви працюють над відновленням роботи сайту.

Також нагадаємо, що 3 вересня на сайт видання #Букви відбулася DDoS-атака. Це сталося після публікації матеріалу про українця Максима Полякова, компанія якого розробила ракету, що впала в Каліфорнії (США). Цей матеріал доступний для прочитання на сайті #Букви та платформі Medium.

Раніше #Букви опублікували розслідування, в якому проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем’єра Володимира Гройсмана, та з’ясували, який вигляд має типовий “гройсманобот”. Після публікації розслідування адміністрація Facebook викрила мережу ботів, пов’язану з нардепом Андрієм Деркачем та колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом. З “наводкою” до соцмережі звернулося Федеральне бюро розслідувань США.