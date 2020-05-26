Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
“За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 25 травня 2020 року обрав колишньому міністру оборони України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини організації Януковичем перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади рядом колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, в тому числі умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центрі Києва та терористичного акту.
Наголошується, що це рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Лебедєва процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
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