Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
Згідно з повідомленнями американських чиновників CNN, попередні дані свідчили про те, що Росія навряд чи вдереться в Україну після завершення Олімпіади 20 лютого. Однак за останні 24 години посадовці адміністрації різко наголосили на терміновості своїх публічних попереджень щодо України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що російське вторгнення в Україну “може початися в будь-який час”, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. У Сполучених Штатах продовжують “бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації та нові сили, які прибувають до українського кордону”.
Посилаючись на власні джерела, CNN наголошує, що серед цілей російської атаки є й Київ. Також повідомляється, що пізніше можуть надійти нові розсекречені частини розвідувальних даних.
Відомо, що президент США Джо Байден сьогодні вранці мав провести телефонну розмову з НАТО та європейськими союзниками для обговорення останніх розвідданих. Представник європейського оборонного відомства зазначив, що Північноатлантична рада обговорить ситуацію та дані розвідки на зустрічі пізніше в п’ятницю.
У четвер ввечері Байден теж приєднався до зустрічі своїх головних радників з національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому, аби обговорити кризу, пише CNN.
- Нагадаємо, що згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- Раніше у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.
- Також повідомлялось, що у США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення.