У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленнями американських чиновників CNN, попередні дані свідчили про те, що Росія навряд чи вдереться в Україну після завершення Олімпіади 20 лютого. Однак за останні 24 години посадовці адміністрації різко наголосили на терміновості своїх публічних попереджень щодо України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що російське вторгнення в Україну “може початися в будь-який час”, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. У Сполучених Штатах продовжують “бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації та нові сили, які прибувають до українського кордону”.

Посилаючись на власні джерела, CNN наголошує, що серед цілей російської атаки є й Київ. Також повідомляється, що пізніше можуть надійти нові розсекречені частини розвідувальних даних.

Відомо, що президент США Джо Байден сьогодні вранці мав провести телефонну розмову з НАТО та європейськими союзниками для обговорення останніх розвідданих. Представник європейського оборонного відомства зазначив, що Північноатлантична рада обговорить ситуацію та дані розвідки на зустрічі пізніше в п’ятницю.

У четвер ввечері Байден теж приєднався до зустрічі своїх головних радників з національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому, аби обговорити кризу, пише CNN.