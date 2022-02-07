Згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на інформацію джерел із розвідки.

Наголошується, що серед цих чиновників є, зокрема, розвідники та військові оперативники РФ.

Як повідомили два із чотирьох джерел-інформаторів, російські високопосадовці також скаржаться на те, що їхні плани виявляють та публічно викривають країни Заходу.

“Немає жодних доказів того, що ці чиновники виступають проти загального плану або будуть бунтувати проти наказів Путіна. У Росії є професійні військові, які, як очікується, ефективно виконуватимуть будь-які його накази”, – йдеться у матеріалі CNN.

Проте, за словами європейського високопосадовця російський оборонний персонал вважає, що реалізувати план з нападу на Україну буде вкрай складно.

“В оцінках, які ми бачимо, видно, що деякі особи з боку Росії насправді не розуміють, що за гра планується”, — наголосив високопосадовець.

Натомість інше джерело повідомило, що те, як розвивається та розширюється план РФ протягом останніх двох місяців, свідчить про те, що занепокоєння були все ж почуті високопоставленими російськими чиновниками.