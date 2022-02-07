Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на інформацію джерел із розвідки.
Наголошується, що серед цих чиновників є, зокрема, розвідники та військові оперативники РФ.
Як повідомили два із чотирьох джерел-інформаторів, російські високопосадовці також скаржаться на те, що їхні плани виявляють та публічно викривають країни Заходу.
“Немає жодних доказів того, що ці чиновники виступають проти загального плану або будуть бунтувати проти наказів Путіна. У Росії є професійні військові, які, як очікується, ефективно виконуватимуть будь-які його накази”, – йдеться у матеріалі CNN.
Проте, за словами європейського високопосадовця російський оборонний персонал вважає, що реалізувати план з нападу на Україну буде вкрай складно.
“В оцінках, які ми бачимо, видно, що деякі особи з боку Росії насправді не розуміють, що за гра планується”, — наголосив високопосадовець.
Натомість інше джерело повідомило, що те, як розвивається та розширюється план РФ протягом останніх двох місяців, свідчить про те, що занепокоєння були все ж почуті високопоставленими російськими чиновниками.
- Нагадаємо, у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.
- Раніше повідомлялось, що у США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Своєю чергою, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) проголосувала за проведення ще одного засідання через російську агресію щодо України. Вони призначили засідання щодо цього на 18 лютого.
- Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що суверенітет України є умовою безпеки усіх європейських країн.