23 жовтня у межах наступальної операції захисники України розбили сили окупантів, звільнивши село Невське у Сватівському районі Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерстві оборони України у Facebook.

Завдяки операції зі звільнення селища Невського українські бійці знищили 34 окупантів. Зазначається, що в операції брали участь група розвідників “Кедр” та 5-та рота 66-ї бригади Збройних Сил України.

У такий спосіб, військові змогли розбити сили окупантів, знищивши 34 ворожих стрільців та три кулеметні розрахунки. Своєю чергою, вцілілі окупанти покинули бронетехніку та відступили із селища.

Також розвідники взяли у полон трьох російських “контрактників” та здобули трофейну військову техніку, зокрема військовий КамАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

На жаль, під час наступу героїчно загинув розвідник Владислав Кравець, який ціною власного життя знищив ворожий розрахунок.