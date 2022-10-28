Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерстві оборони України у Facebook.
Завдяки операції зі звільнення селища Невського українські бійці знищили 34 окупантів. Зазначається, що в операції брали участь група розвідників “Кедр” та 5-та рота 66-ї бригади Збройних Сил України.
У такий спосіб, військові змогли розбити сили окупантів, знищивши 34 ворожих стрільців та три кулеметні розрахунки. Своєю чергою, вцілілі окупанти покинули бронетехніку та відступили із селища.
Також розвідники взяли у полон трьох російських “контрактників” та здобули трофейну військову техніку, зокрема військовий КамАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
На жаль, під час наступу героїчно загинув розвідник Владислав Кравець, який ціною власного життя знищив ворожий розрахунок.
- Станом на 13 жовтня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів в Луганській області. Втім, вільного доступу до них немає, адже окупанти продовжують їх обстрілювати із танків та реактивної артилерії.
- Військові РФ, які вже мають досвід на російсько-українському фронті, не мають бажання знову повертатися в бій. Солдати масово пишуть рапорти на звільнення та достроково розривають контракти.
- Росіяни примушують місцеве населення окупованих територій отримати паспорт РФ до 1 січня. Це, за попередньою інформацією, пов’язано з отриманням виплат від окупантів.