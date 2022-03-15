Незалежний ритейлер Lego Citizen Brick зібрав понад 16 тисяч доларів після випуску фігурок Президента України Володимира Зеленського та "коктейлів Молотова".

Про це повідомляє пресслужба Citizen Bricks в Instagram.

Фігурка Володимира Зеленського коштувала 100 доларів, а коктейль Молотова – 10 доларів.

Увесь тираж розпродали за 24 години та одержали $16 540. Сума була передана благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу.

Водночас у Direct Relief стверджують, що надали Україні медичної допомоги на суму $26 мільйонів, і наразі співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я України.