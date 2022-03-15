Про це повідомляє пресслужба Citizen Bricks в Instagram.
Фігурка Володимира Зеленського коштувала 100 доларів, а коктейль Молотова – 10 доларів.
Увесь тираж розпродали за 24 години та одержали $16 540. Сума була передана благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу.
Водночас у Direct Relief стверджують, що надали Україні медичної допомоги на суму $26 мільйонів, і наразі співпрацюють з Міністерством охорони здоров’я України.
- Варто зазначити, що на думку колишнього командувача армії США в Європі генерала Бена Годжеса у РФ вистачить ресурсів для проведення наступальних операцій в Україні всього на 10 днів.
- Нагадаємо, держава-окупант РФ планує масові вирубки українських лісів – відповідний запит уже опублікований на офіційному рівні.
- Згідно з соціологічними дослідженнями, 56% українців переконані, що головною метою широкомасштабної війни РФ проти України є повне знищення українців як народу.