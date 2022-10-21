Ризик наступу росіян з території Білорусі залишається низьким – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що загроза наступу росіян з території Білорусі залишається низькою, навіть попри попередження про ризик вторгнення від Генштабу ЗСУ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти прокоментували попередження Генштабу ЗСУ про зростання ризики наступу росіян з Білорусі на північно-західні регіони України. Зокрема у Генштабі попередили, що цей наступ може бути зумовленим намаганням росіян відрізати лінії постачання озброєння від союзників.

Однак аналітики ISW впевнені, що найближчими місяцями такий сценарій війни не є можливим, адже армія РФ не має спроможності перекрити українські лінії постачання наземним шляхом.

Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною.

Дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Тому завдати серйозної шкоди лініям постачання, без вагомого просування углиб України, окупантам не вдасться.

Аналітики додали, що армія РФ була сильнішою, на початку повномасштабного вторгнення, коли наступала на Київ, а зараз сили окупантів значно деградували.

Також нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 20 жовтня повторив, що Білорусь може зосередити живу силу на кордоні, щоб закріпити українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України.