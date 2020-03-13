Про це в ефірі телеканалу NEWSONE повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
“З 17 березня з 00:00 годин пасажирське сполучення буде повністю обмежено. Повністю – пасажирське авіасполучення. Якщо ми говоримо про суходіл та море – то наші громадяни матимуть можливість повернутися до нашої держави”, – заявив Дмитро Разумков.
За його словами, після 17 березня українцям доведеться повертатися в країну тільки автотранспортом.
“Я думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним. І я думаю, що будуть інші механізми повернення наших громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть. Автотранспорт – це спосіб повернення нао територію нашої держави. Ситуація наступна: повернення громадян через кордон по суходолу – це досить легко забезпечити. А якщо ми говоримо про авіатранспорт, на жаль, ми не можемо формувати борти виключно з громадян України”, – додав він.
На відео з 13:50
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