В Україні з вівторка, 17 березня, на два тижні повністю припинять авіасполучення з іншими країнами.

Про це в ефірі телеканалу NEWSONE повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

“З 17 березня з 00:00 годин пасажирське сполучення буде повністю обмежено. Повністю – пасажирське авіасполучення. Якщо ми говоримо про суходіл та море – то наші громадяни матимуть можливість повернутися до нашої держави”, – заявив Дмитро Разумков.

За його словами, після 17 березня українцям доведеться повертатися в країну тільки автотранспортом.

“Я думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним. І я думаю, що будуть інші механізми повернення наших громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть. Автотранспорт – це спосіб повернення нао територію нашої держави. Ситуація наступна: повернення громадян через кордон по суходолу – це досить легко забезпечити. А якщо ми говоримо про авіатранспорт, на жаль, ми не можемо формувати борти виключно з громадян України”, – додав він.

<noscript><iframe title="ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ – на NEWSONE "Предисловие" к "Противостоянию", 13.03.20 | ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ ЭФИРА" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/NjdaRh0fn5A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 13:50